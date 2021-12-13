تكنولوجيا وعلوم

لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2021 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت لادا الروسية عن نموذج سيارة كهربائية صغيرة صممت لترضي أذواق الشباب ومحبي الرحلات الصيفية في أحضان الطبيعة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم معدّل عن هياكل سيارات Lada Elf التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، لكنه جهز بمقعدين، وصمم ليكون مفتوحا من الجوانب موفرا متعة أكبر أثناء التنقل في الصيف أو أثناء الرحلات في الطبيعة، وزود بصندوق صغير خلفي للأمتعة.

كما صنع الجسم الأساسي لهيكل السيارة من المعدن، بينما أجزاؤه الخارجية صنعت من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة، وأتى الهيكل بطول مترين و55 سنتيمترا، بعرض 144 سم، ويرتفع عن الأرض بمقدار 14 سم تقريبا.

وجهزت المركبة بمحرك كهربائي صديق للبيئة يمكنها من الوصول إلى سرعة 90 كلم/سا تقريبا، وزودت ببطارية تكفيها لتقطع مسافة 110 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح السيارة الجديدة في الأسواق مع بداية العام القادم، وبأسعار منافسة جدا بالنسبة للسيارات الكهربائية الشبيهة بها.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-12-13
05:00 | 2021-12-13
02:00 | 2021-12-13
23:00 | 2021-12-12
16:00 | 2021-12-12
14:00 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website