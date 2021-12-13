هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!

ظهر في الأسواق العالمية مؤخرا جهاز جديد صمم ليكون أحد أفضل الهواتف المصفحة المخصصة لعشاق المغامرات في الطبيعة.ويأتي هاتف Ulefone Power Armor 13 الجديد بهيكل متين جدا مصنوع من المعدن والبلاستيك، ومحمي بطبقات من المطاط الذي يوفر له حماية ممتازة من الماء والغبار والصدمات، كما جهزت شاشته بطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش والكسر.وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة بدقة (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 386 شمعة/م تقريبا.وزوّد بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Mediatek Helio G95 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4.ويتميز الهاتف أيضا بكاميرته الأساسية التي حصلت على 4 عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل.وحصل أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية جبارة بسعة 13200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، كما تعمل البطارية مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.