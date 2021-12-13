18
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
13-12-2021
|
14:00
A-
A+
A+
A-
ظهر في الأسواق العالمية مؤخرا جهاز جديد صمم ليكون أحد أفضل الهواتف المصفحة المخصصة لعشاق المغامرات في الطبيعة.
ويأتي هاتف Ulefone Power Armor 13 الجديد بهيكل متين جدا مصنوع من المعدن والبلاستيك، ومحمي بطبقات من المطاط الذي يوفر له حماية ممتازة من الماء والغبار والصدمات، كما جهزت شاشته بطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش والكسر.
وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة بدقة (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 386 شمعة/م تقريبا.
وزوّد بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Mediatek Helio G95 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4.
ويتميز الهاتف أيضا بكاميرته الأساسية التي حصلت على 4 عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل.
وحصل أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية جبارة بسعة 13200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، كما تعمل البطارية مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
00:38 | 2021-12-13
13/12/2021 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
02:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-12-13
"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء!
11:00 | 2021-12-13
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
08:00 | 2021-12-13
خدمة جديدة من Outlook.. اعرف مميزاتها
05:00 | 2021-12-13
شركة سيارات ضخمة تعرضت للسرقة!
02:00 | 2021-12-13
خبر سارّ عن أسعار الهواتف القابلة للطي
23:00 | 2021-12-12
سبب جديد يمنعك من الترقية إلى ويندوز 11
فيديو
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
14:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact