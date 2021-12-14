هذه الميزة من واتساب أصبحت متوفرة





وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق واتساب Whatsapp تشغيل خيار الرسائل ذاتية الاختفاء لجميع الدردشات الجديدة، وذلك بدلا من تفعيل الميزة على دردشات محددة، بحيث تحتفي جميع الرسائل في جميع الدردشات تلقائيا بعد فترة محددة، كما أضافت واتساب خيارا يتيح تفعيل الميزة عند إنشاء مجموعة أو جروب جديد. أعلنت Whatsapp عن ميزة جديدة تتيح تفعيل إخفاء الرسائل دائما لجميع الدردشات الجديدة في واتساب، وذلك بعد أن قدمت ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء في دردشات محددة في وقت سابق من العام الماضي 2020، وهي الميزة التي تحذف الرسائل تقائيا في الدردشات المختلفة بعد فترة زمنية محددة، حيث ترى شركة ميتا Meta الأم لشركة واتساب أن أغلب الرسائل المتبادلة لا حاجة إلى الاحتفاظ بها وأنها ترغب في أن تكون المحادثات عبر التطبيق أقرب إلى التواصل الشخصي قدر المستطاع، وهي المحادثات العايرة غير المحفوظة أو المسجلة.وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق واتساب Whatsapp تشغيل خيار الرسائل ذاتية الاختفاء لجميع الدردشات الجديدة، وذلك بدلا من تفعيل الميزة على دردشات محددة، بحيث تحتفي جميع الرسائل في جميع الدردشات تلقائيا بعد فترة محددة، كما أضافت واتساب خيارا يتيح تفعيل الميزة عند إنشاء مجموعة أو جروب جديد.

وإلى جانب إمكانية تفعيل حذف الرسائل تلقائيا في جميع دردشات واتساب، فإن الشركة أضافت خيارا جديدا لتحديد المدة الزمنية لاختفاء الرسائل، حيث يمكن الآن تعيين حذف الرسائل بعد مرور 24 ساعة من إرسالها أو بعد 90 يوما، بالإضافة إلى إمكانية حذفها بعد 7 أيام، بحيث يختار المستخدم الأنسب له.



ونوهت Whatsapp أنه إذا لم يفتح الطرف المستقبل للرسالة تطبيق واتساب خلال 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، فستختفي الرسالة من الدردشة، لكن قد تظل معاينة الرسالة ظاهرة في الإشعارات لحين فتح التطبيق.



ولا تمنع ميزة الرسائل ذاتية الحذف في واتساب Whatsapp المستخدم من التقاط صورة للشاشة، كما يمكن لأي من طرفي المحادثة تصوير الشاشة بكاميرا أو هاتف آخر والاحتفاظ بالرسائل، ولذلك تنصح Whatsapp المستخدمين بتفعيل الميزة عند المحادثة أو الدردشة مع أشخاص موثوق منهم.

(التقنية)