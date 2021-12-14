مستخدمو هذه الأجهزة يشتكون من مشكلات بالصوت أثناء اللعب

اشتكى بعض مالكي أجهزة Samsung Galaxy بشأن مشكلات بالصوت على أجهزتهم أثناء اللعب. وبينما يقول البعض أن هذه المشكلة بدأت مع آخر تحديث لـ One UI 4، ذكر البعض الآخر أنها كانت موجودة من البداية.وتشمل الهواتف المتأثرة في الغالب الإصدارات المتطورة بما في ذلك Galaxy S10 و Galaxy S20 و Galaxy S21 و Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy A52 5G.يقول المستخدمون أن الصوت اثناء اللعب يبدو اما موحد إلى حد ما او مشوه، في حين انه يبدو على ما يرام مع أي شيء آخر مثل سماع الموسيقى او البث وما شبه ذلك.كان يُعتقد في البداية أن المشكلة متعلقة بـ Dolby Atmos، ولكن إيقاف تشغيله لم يؤدي إلى اختلاف كبير.يبدو أن هذه المشكلة تؤثر على الترددات الصوتية المنخفضة والمتوسطة المدى بشكل أكبر وهي أكثر وضوحًا في الهواتف المزودة بمكبرات صوت عالية الجودة، في حين لا تتأثر السماعات السلكية أو اللاسلكية.والغريب أن عند تشغيل وظيفة تسجيل الشاشة، يبدو أنه المشكلة تنحل. ولكن بالتأكيد فإن هذا ليس حل مثالي او عملي نظرًا لأنه لا يقتصر على ثقل الموارد فحسب، بل يستهلك أيضًا قدرًا كبيرًا من التخزين. وعلاوة على ذلك، يُقال أيضًا أنه يعطل ميزة 120 إطارًا في الثانية على الألعاب المدعومة.ولكن على الرغم من العدد المتزايد للشكاوى، إلا ان سامسونج لم تعترف بعد بهذه المشكلة على أي جهاز جالاكسي خاص بها. وبالتالي، لا يوجد حل بين ايدنا.تقترح معظم الردود الرسمية على منتدى Samsung Members إعادة تعيين الهاتف المتأثر كحل محتمل ولكن هذا لا يساعد على الإطلاق.