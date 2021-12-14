تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة... "سوني" تطرح أغطية لجهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" بدءا من هذا التاريخ

Lebanon 24
14-12-2021 | 05:00
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أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عن بدءها في طرح أغطية لجهاز ألعابها الجديد "بلاس ‏ستيشن 5"، خلال شهر كانون الثاني 2022.‏
وقالت "سوني" في بيان لها إنها ستطرح 5 ألوان رسمية للأغطية، وهي "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" و"نوفا وردي" و"ستارلايت أزرق" و"غلاكتيك قرمزي"، والتي يبلغ سعر الواحد منها 55 دولار أميركي.
 
وتتواءم الأغطية الجديدة لجهاز "بلاي ستيشن 5" مع عناصر التحكم اللاسلكية "ديوال سنس"، التي طرحتها "سوني" في وقت سابق من العام الحالي.
 
وستتوافر أغطية وحدة التحكم "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" اعتبارا من مانون الثاني 2022 في مناطق محددة، بما في ذلك أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والصين.
 
وبالنسبة لألوان "نوفا وردي" و"غلاكتيك قرمزي" و"ستارلايت أزرق"، فسيتم طرحها في تلك البلدان نفسها خلال النصف الأول من عام 2022.
وتم الإعلان عن جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5" من شركة "سوني" لأول مرة في شهر حزيران 2020.
المصدر: سبوتنيك
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