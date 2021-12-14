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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة تظهر في "إنستغرام" لتذكير الناس بأفضل منشوراتهم
Lebanon 24
14-12-2021
|
14:00
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أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيحصل على ميزة جديدة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.
وستسمح الميزة الجديدة التي تدعى Playback للمستخدمين بإعادة نشر أفضل عشر "قصص" كانوا قد نشروها سابقا عبر حساباتهم على "إنستغرام" العام الجاري.
وستقوم هذه الميزة باختيار "القصص" التي نشرها المستخدم بشكل مستقل، وسيكون بإمكان المستخدم تعديل هذه القصص أو حذف بعضها، او إضافة "قصص" أخرى من الأرشيف.
وسيرى مستخدمو "إنستغرام" رسالة في موجز التطبيق تدعوعم لإنشاء المجموعة المختارة من القصص.
ويرى القائمون على التطبيق أن الميزة الجديدة ستحظى بشعبية كبيرة كما حظيت الميزة التي أطلقت العام الماضي والتي سمحت لهم باختيار أفضل 9 صور نشروها على مدار العام عبر حساباتهم وإعادة نشرها في مجموعة جديدة.
المصدر: روسيا اليوم
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