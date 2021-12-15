بالصوت والصورة... أفضل 3 تطبيقات لعقد مؤتمرات عبر الانترنت





أفضل 5 تطبيقات لعقد مؤتمرات عبر الانترنت بالصوت والصورة

تطبيق GoToWebinar



GoToWebinar هي خدمة استضافة ندوات عبر الإنترنت مدفوعة تتيح لك التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. يمكنك استخدامه على أي جهاز، مما يجعله مناسبًا لأي شخص. أثناء التسجيل في تطبيق GoToWebinar، يمكنك الاختيار بين استضافة أو حضور حدث إذا كنت ترغب في الاستضافة، اختر خيار Host Webinar، وستظهر واجهة شاملة خاصة بهذه الاستضافة لتعبئتها وبدء المؤتمر. من ناحية أخرى، إذا حددت خيار حضور ندوة عبر الإنترنت، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة لذلك أيضًا.



في تطبيق GoToWebinar، يمكنك جدولة ندوة عبر الإنترنت، وتتبع أي حدث قادم، ومراجعة الأحداث الماضية. تتضمن بعض الميزات المثيرة للتطبيق تسجيل ندوات عبر الإنترنت، وإنشاء قناتك ومكتبة الفيديو الخاصة بك، وخط مساعدة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتلقي تدريب مجاني. كما ذكرنا سابقًا، يمكنك استخدام هذا التطبيق على سطح المكتب والهاتف المحمول. إذا كنت تستخدم GoToWebinar لأول مرة، فستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام لترى كيف يعمل ومن ثم الحكم على جودته والاشتراك فيه. كون العالم أصبح رقميًا بمرور الوقت، تكتسب الندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت شعبية متزايدة. فهناك العديد من التطبيقات لاستضافتها وعقدها، ولكن قد يكون اختيار التطبيق الذي يوفر الأدوات المناسبة أمرًا صعبًا. ولهذا سنختصر عليكم الوقت من خلال تقدم قائمة تضم أفضل 3 من تطبيقات لعقد مؤتمرات أونلاين من خلال الهاتف الذكي فقط.أفضل 5 تطبيقات لعقد مؤتمرات عبر الانترنت بالصوت والصورةتطبيق GoToWebinarGoToWebinar هي خدمة استضافة ندوات عبر الإنترنت مدفوعة تتيح لك التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. يمكنك استخدامه على أي جهاز، مما يجعله مناسبًا لأي شخص. أثناء التسجيل في تطبيق GoToWebinar، يمكنك الاختيار بين استضافة أو حضور حدث إذا كنت ترغب في الاستضافة، اختر خيار Host Webinar، وستظهر واجهة شاملة خاصة بهذه الاستضافة لتعبئتها وبدء المؤتمر. من ناحية أخرى، إذا حددت خيار حضور ندوة عبر الإنترنت، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة لذلك أيضًا.في تطبيق GoToWebinar، يمكنك جدولة ندوة عبر الإنترنت، وتتبع أي حدث قادم، ومراجعة الأحداث الماضية. تتضمن بعض الميزات المثيرة للتطبيق تسجيل ندوات عبر الإنترنت، وإنشاء قناتك ومكتبة الفيديو الخاصة بك، وخط مساعدة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتلقي تدريب مجاني. كما ذكرنا سابقًا، يمكنك استخدام هذا التطبيق على سطح المكتب والهاتف المحمول. إذا كنت تستخدم GoToWebinar لأول مرة، فستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام لترى كيف يعمل ومن ثم الحكم على جودته والاشتراك فيه.



تطبيق ClickMeeting

ClickMeeting غني بالميزات وهو واحد من أفضل تطبيقات لعقد مؤتمرات عبر الإنترنت سواء كنت مدرسًا أو مدربًا أو مديرًا. التطبيق مناسب أيضًا للعاملين لحسابهم الخاص. مثل جميع التطبيقات الأخرى، يمكنك اختيار تسجيل الدخول بصفتك حاضرًا أو مضيفًا. كما ويمكنك الانضمام إلى أي ندوة عبر الإنترنت باستخدام معرف الحدث الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك التطبيق باستضافة ما يصل إلى 25 من الحاضرين في غرفة اجتماعات افتراضية.





كذلك تمنحك الصفحة الرئيسية للتطبيق نظرة خاطفة على الأحداث القادمة ويمكنك أيضًا تحديد بعض الأحداث على أنها دائمة وتتبعها باستمرار. إلى جانب ذلك، يتيح لك تطبيق ClickMeeting حفظ الصوت والفيديو وملفات PDF والملفات الأخرى دون القلق بشأن مساحة التخزين. لذلك، يمكنك حفظ العرض التقديمي على التطبيق لتسليمه لاحقًا. كما ويمكنك أيضًا الاختيار من بين اللغات المختلفة المتوفرة على التطبيق واستضافة ندواتك على الويب على مستوى العالم.

تطبيق Zoom



اكتسب تطبيق Zoom شعبية هائلة خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي. فإذا كنت طالبًا أو مدرسًا أو موظفًا يعمل من المنزل، فلا بد أن لديك خبرة عملية مع هذا التطبيق. على الرغم من أن Zoom لا يوفر أتمتة للندوات عبر الإنترنت، إلا أنه يحتوي على العديد من الميزات المناسبة لاستضافة البرامج التعليمية على الويب مباشرة. مثل التطبيقات الأخرى لاستضافة ندوات عبر الإنترنت، يأتي Zoom أيضًا مع ميزات مثل خيار الدردشة ومشاركة الملفات ومشاركة الشاشة. كما ويسمح لك Zoom ببدء اجتماع وإرسال رابطه إلى الأشخاص للدخول إلى الاجتماع. كذلك يمكنك أيضًا الانضمام إلى الاجتماعات باستخدام معرف الاجتماع ورمز المرور. ليس هذا فحسب، بل يتيح التطبيق للمضيف كتم صوت المشاركين ومشاركة الشاشة وفتح مربع الدردشة أو إغلاقه واستخدام السبورة أثناء الاجتماع وغير ذلك الكثير.

(عربي تك)