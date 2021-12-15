خطوات بسيطة لحذف "التويتات" القديمة

مع تقدم العمر، تتغير أفكار ومعتقدات كل شخص، لذا يفضل البعض حذف التويتات القديمة، كما يوجد الكثير من الأسباب التي قد تدفع الشخص لحذف التويتات القديمة الخاصة به من على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الطرق سهلة وبسيط.الحذف يدويًاطريقة حذف التويتات القديمة يدويًا هي الطريقة الأكثر شيوعًا وتقليدية التي تستغرق وقت طويل في عملية الحذف.بالرغم من هذا فإنها لا تحتاج لبرامج كثيرة في عملية الحذف، بالرغم من تفضيل بعض الأشخاص من استخدام البرامج، والحذف يدويًا هو أن تقوم بحذف التويتة.برنامج Tweet Eraserتعد هذه الطريقة هي الأفضل للكثير من حيث استخدام برنامج معين؛ لحذف التغريدات بصورة نهائية، ولكن لا يفضل البعض البرنامج؛ بسبب استخدامه بعائد مادي وليس بصورة مجانية.برنامج Tweet Deleteهذا البرنامج يتم ربطه بتطبيق تويتر الخاص بك حيث يقوم الحذف بصورة سهلة ومباشرة، لكن مشكلة البرنامج أنه يقوم بحذف عدد تويتات 3200 فقط وليس بصورة كلية.أدوات لحذف تويتات قديمةهناك الكثير من الأدوات الشائعة التي تكون طريقة حذف التويتات القديمة بصورة سهلة ومباشرة.هذه الأدوات تكون عبارة عن برامج أو مواقع لحذف أي من التغريدات القديمة في حساب تويتر الخاص بك، ومن هذه الأدوات ما يلي:موقع Tweet Deleterيعد هذا الموقع من أفضل التطبيقات المجانية التي تستخدم بكل سهولة؛ بسبب التصميم الخاص بها، ذلك يتيح للأشخاص حذف أي من التغريدات الخاصة بهم بصورة جماعية في وقت قصير.كما يتيح لك الموقع البحث عن التغريدات التي تريد حذفها أيضًا من خلال الكلمة المفتاحية الخاصة بالتغريده أو تحديد وقت زمني معين؛ لحذف أي من التغريدات في هذا الوقت الزمني.فقط قم بالدخول على الموقع واضغط على زر تسجيل الدخول؛ كي يسمح لك الموقع خيارات الحذف التي تريد.موقع Tweet Deleteهذا الموقع يختلف عما قبله فهو أقدم منه وجودًا، ولكنه ما زال خيارًا لبعض المستخدمين حيث يمكنك من خلال هذا الموقع حذف العديد من التويتات القديمة.بإمكانك من خلال هذا الموقع حذف أي من التويتات التي تريد في أي فترة زمنية سواء من أسبوع أو شهر أو عام، أو حذف جميع التغريدات على تطبيق تويتر بصورة نهائية.قم بالذهاب إلى الموقع واحرص على تسجيل الدخول؛ ليتعرف عليك الموقع ومن بعدها قم باختيار الفترة الزمنية حيث يتم الحذف بصورة نهائية ومباشرة.موقع Delete Multiple Tweetsيعد هذا الموقع وسيلة جيدة جدًا وهو أيضًا طريقة حذف التويتات القديمة عند الحاجة لذلك.يتميز الموقع بسهولة التصميم؛ للتسهيل على الفرد الاستخدام، قم أيضًا بتسجيل الدخول في الموقع ليظهر لك قائمة بها حذف كل التغريدات مع وجود اقتراح لأي فترة زمنية تريد الحذف.قم بوضع علامة صح بجانب خيار حذف التغريدات ثم اضغط على تم؛ لتأكيد عملية الحذف بصورة نهائية.