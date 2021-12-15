تكنولوجيا وعلوم

بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2021 | 14:00
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أعلن وكلاء شركة كيا أن الشركة تعتزم طرح نماذج Sportage الجديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كلّي عن نماذج Sportage التي ظهرت العام الماضي، إذ حصلت على تصميم مميز جدا وأشكال فريدة للمصابيح الأمامية والخلفية وكذلك شبك غطاء المبرد الأمامي وأقراص العجلات.

وتأتي نماذج Sportage التي ستطرح في روسيا والولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى بهياكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بعرض 186 سم، وارتفاع 166 سم، ومجهزة بعجلات مقاساتها ما بين 17 و19 إنشا.

وتتميز هذه السيارات بقمرة أنيقة ومتطورة بشكل كبير، ومجهزة بواجهة قيادة حديثة عليها شاشات لمسية متطورة تمتد على كامل طولها تقريبا، كما زودت هذه السيارات بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ووسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وجهزتها كيا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وستطرح هذه السيارات بعدة أنواع من المحركات منها محركات بنزين بسعة لترين وعزم 149 حصانا، ومحركات GDI  بسعة 1.6 ليتر وعزم 180 حصانا، وستعمل هذه المحرمات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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