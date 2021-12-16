خدمة إنتظرها الجميع... واتساب يتيح إمكانية معاينة الرسائل الصوتية قبل ارسالها

كما مرة أصبت بالإحراج لإرسال رسالة صوتية غير مقصودة عبر واتساب، الوضع تغير الآن مع ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل الإرسال والتي أعلن عنها تطبيق التراسل الفوري.ويتيح الآن تطبيق واتساب المملوك إلى فيسبوك (ميتا حاليا) إمكانية معاينة الرسائل الصوتية والإستماع إليها ومن ثم تستطيع إما إرسال الرسالة أو حذفها وتسجيل رسالة أخرى بكل سهولة.كيفية معاينة رسائل واتساب الصوتيةعندما تكون جاهزًا لتسجيل الرسال الصوتية على واتساب، انقر مع الاستمرار على زر المايك ثم اسحب لأعلى للدخول إلى وضع عدم استخدام اليدين ومن المفترض أن ترى قفلًا أثناء السحب لأعلى.من هنا ستجد أن لديك خيار إما حذف المقطع فورًا بالضغط على أيقونة سلة المهملات أو يمكنك النقر على زر الإيقاف في المنتصف وبمجرد التوقف سترى زر تشغيل للسماح لك بمعاينة رسالتك.وهكذا تستطيع معاينة الرسائل الصوتية على التطبيق قبل إرسالها ولنأمل أن يحذو فيسبوك حذو واتساب ويوفر لمستخدمي ماسنجر إمكانية معاينة رسائل ماسنجر قبل ارسالها.