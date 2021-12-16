16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
انستغرام يتجاوز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا
Lebanon 24
16-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتخذ تطبيق انستغرام خطوة جديدة للأمام بتحقيق إنجاز لم يصل له إلا القلة القليلة، حيث تمكن من تجاوز ملياري مستخدم نشط شهريًا وفقًا لأحدث التقارير.
ورغم عدم افصاح الشركة عن هذا الإنجاز بسبب التقلبات التي تمر بها الشركة الأم، ميتا، إلا أن مصادر شبكة CNBC أشارت للوصول لهذا الرقم الضخم وفقًا لتسريبات أحد الموظفين.
ومنذ إعلانها عن تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا المليار مستخدم في 2018، لم تتحدث انستغرام مجددًا عن عدد مستخدميها بشكل رسمي. لكن مصدر الخبر أشار لتجاوز عدد المستخدمين المليارين قبل نحو أسبوع من تغيير فيس بوك اسمها إلى ميتا، ما يعني أن الرقم ربما ارتفع قليلًا الآن.
ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لانستغرام ، الشركة التي تسعى لتضييق الخناق على تيك توك، التطبيق الذي تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا في سبتمبر لكنه يحظى بنمو هائل في فترة قصيرة جدًا.
(عالم التقنية)
تابع
الأكثر قراءة
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
01:30 | 2021-12-16
16/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!
Lebanon 24
مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!
14:52 | 2021-12-15
15/12/2021 02:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
00:31 | 2021-12-16
16/12/2021 12:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... كم بلغ مساءً؟
13:48 | 2021-12-15
15/12/2021 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:07 | 2021-12-16
16/12/2021 02:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2021-12-16
يعمل مع شبكات "5G" ويقاوم الماء... "سامسونغ" تُطلق هاتف "غالاكسي" رخيص الثمن
08:00 | 2021-12-16
ميزة جديدة من "غوغل".. ما علاقة الصحة بها؟
02:00 | 2021-12-16
خدمة إنتظرها الجميع... واتساب يتيح إمكانية معاينة الرسائل الصوتية قبل ارسالها
23:00 | 2021-12-15
Sportage الجديدة من كيا تظهر في الأسواق... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-15
"ناسا" تؤجل إطلاق أكبر وأقوى تلسكوب إلى الفضاء
14:00 | 2021-12-15
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
فيديو
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
16/12/2021 18:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
16/12/2021 18:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
16/12/2021 18:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact