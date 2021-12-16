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تكنولوجيا وعلوم
يعمل مع شبكات "5G" ويقاوم الماء... "سامسونغ" تُطلق هاتف "غالاكسي" رخيص الثمن
Lebanon 24
16-12-2021
|
11:00
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كشفت "سامسونغ" عن بعض مواصفات هاتف "غالاكسي" القادم الذي ستطرحه بسعر منافس ليعمل مع شبكات 5G.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هاتف "Galaxy A53 5G" سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 120 هيرتزا
وسيعمل هذا الهاتف بمعالجات MediaTek Dimensity 900 أو معالجات Exynos 1200 من سامسونغ، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ومعالج رسوميات Mali G68.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بأربع عدسات بدقة (64+12+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.
وسيحصل أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
المصدر: روسيا اليوم
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