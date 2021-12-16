تكنولوجيا وعلوم

تلفاز ذكي متحرك يعمل بالبطاريات... تعرفوا إلى جديد "ال جي"!

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-897580-637752533410251747.jpg
Doc-P-897580-637752533410251747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "إل جي" عن تلفاز ذكي جديد يوفر للمستخدم ميزات لا تقدمها التلفزيونات الأخرى المطروحة حاليا.

وأكثر ما يميز تلفاز LG StanbyME هو أنه مثبت على محور محمول على عجلات ما يسهل إمكانية تحريكه داخل المنزل ليعمل  ضمن أي غرفة، وكذلك يمكن تحريك الشاشة على المحور للتحكم بارتفاعها لتناسب زاوية الرؤية للمشاهد، أو تدوير الشاشة على المحور لتعرض الصور بشكل أفقي أو عمودي.

زود هذا الجهاز بتقنية NFC ليقترن مع الهواتف الذكية لاسلكيا ويتحول لشاشة عرض كبيرة لمكونات الهاتف أو يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو أو تصفح المواقع عبر الإنترنت.

كما زودت إل جي حامل هذا التلفاز ببطارية تكفي التلفاز ليعمل 3 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، أما التلفاز نفسه فله القدرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi ليعمل مع مواقع الإنترنت كما جهز بالعديد من البرامج التي توفر إمكانية مشاهدة الأفلام والفيديوهات مثل "نيتفليكس" ويوتيوب"، فضلا عن شاشته اللمسية كما في الحواسب اللوحية، ويمكن التحكم بها عبر جهاز لاسلكي صغير أو عبر الأوامر الصوتية.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2021-12-16
08:00 | 2021-12-16
05:00 | 2021-12-16
02:00 | 2021-12-16
23:00 | 2021-12-15
16:00 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website