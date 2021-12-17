تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تختار طاقم الرحلة السادسة المأهولة لمركبات "Crew Dragon"

Lebanon 24
17-12-2021 | 14:00
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أعلنت وكالة ناسا عن الأشخاص الذين اختارتهم للرحلة المأهولة السادسة لمركبات Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن قائد مركبة Crew Dragon في رحلتها المأهولة السادسة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون رائد الفضاء الأمريكي، ستيفين بوين، كما سيكون، وارين هوبورغ، هو الطيار المساعد في قيادة المركبة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة المذكورة ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2023، وستكون هذه الرحلة هي الرحلة الفضائية الرابعة بالنسبة لستيفين بوين بينما ستكون اول رحلة إلى المحطة بالنسبة لهوبورغ الذي انضم إلى ناسا عام 2017.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا أفراد البعثة المأهولة الثالثة لمركبات Crew Dragon، وهم رواد ناسا، راجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير، إذ وصلوا جميعا إلى المحطة في نوفمبر الفائت ويفترض أن يمضوا هناك 6 أشهر.

وبالإضافة إلى الرواد المذكورين يتواجد في المحطة حاليا أيضا كل من: مارك فاندي هاي التابع لوكالة ناسا، ورائدا الفضاء الروسيان، أنطون شكابليروف، وبيوتر دوبروف.
المصدر: روسيا اليوم
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