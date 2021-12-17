14
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" تختار طاقم الرحلة السادسة المأهولة لمركبات "Crew Dragon"
Lebanon 24
17-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة ناسا عن الأشخاص الذين اختارتهم للرحلة المأهولة السادسة لمركبات Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن قائد مركبة Crew Dragon في رحلتها المأهولة السادسة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون رائد الفضاء الأمريكي، ستيفين بوين، كما سيكون، وارين هوبورغ، هو الطيار المساعد في قيادة المركبة.
وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة المذكورة ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2023، وستكون هذه الرحلة هي الرحلة الفضائية الرابعة بالنسبة لستيفين بوين بينما ستكون اول رحلة إلى المحطة بالنسبة لهوبورغ الذي انضم إلى ناسا عام 2017.
ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا أفراد البعثة المأهولة الثالثة لمركبات Crew Dragon، وهم رواد ناسا، راجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير، إذ وصلوا جميعا إلى المحطة في نوفمبر الفائت ويفترض أن يمضوا هناك 6 أشهر.
وبالإضافة إلى الرواد المذكورين يتواجد في المحطة حاليا أيضا كل من: مارك فاندي هاي التابع لوكالة ناسا، ورائدا الفضاء الروسيان، أنطون شكابليروف، وبيوتر دوبروف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
02:45 | 2021-12-17
17/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
01:24 | 2021-12-17
17/12/2021 01:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
02:39 | 2021-12-17
17/12/2021 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
02:30 | 2021-12-17
17/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-12-17
المشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا (فيديو)
11:00 | 2021-12-17
"سامسونغ" تُحدث نقلة تاريخية في عالم الإلكترونيات
08:00 | 2021-12-17
"كيا" تُزيح الستار عن أكبر سياراتها العائلية المتطورة... تعرفوا إلى "Carens" الجديدة
02:00 | 2021-12-17
"إل جي" تطلق تلفازاً ذكياً متحركاً يعمل بالبطاريات
23:00 | 2021-12-16
سيارة بيك آب جديدة مميزة تغزو الأسواق العالمية (فيديو)
14:00 | 2021-12-16
تلفاز ذكي متحرك يعمل بالبطاريات... تعرفوا إلى جديد "ال جي"!
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact