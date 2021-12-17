لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟



وجاء قرار"عملاقة التكنولوجيا الأميركية" بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، وذلك بحسب رسالة داخلية حصل موقع "ذا فيرج" على نسخة منها.

وذكر كوك في الرسالة أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له. قررت شركة "آبل" الأمريكية، الأربعاء، منح موظفيها كافة، مبلغ ألف دولار.‏وجاء قرار"عملاقة التكنولوجيا الأميركية" بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، وذلك بحسب رسالة داخلية حصل موقع "ذا فيرج" على نسخة منها.وذكر كوك في الرسالة أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له.



وكتب كوك: "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يحضرون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى، وبينما نتطلع إلى تعاون المزيد من فرقنا معًا مرة أخرى، سنواصل اتخاذ القرارات بناء على الظروف المحلية، وسنحرص على إعلامكم قبل 4 أسابيع على الأقل من بدء الحضور التجريبي".

كما أعلن تيم كوك في رسالته، الأربعاء، أن شركة "آبل" ستمنح جميع الموظفين ألف دولار، موضحا أن "هذه الأموال تهدف إلى مساعدتكم في مساحة عملكم داخل المنزل، ويمكن استخدامها على النحو الذي ترونه مناسب"، بحسب قوله.

وستشمل العلاوة المالية كذلك عمال التجزئة في "آبل"، بحسب المتحدث باسم الشركة، نيك ليهي.

وقالت رسالة داخلية لموظفي "آبل" إن مبلغ 1000 دولار سيظهر في رواتبهم للشهر المقبل، وسيخضع للضريبة والاستقطاع.

ويأتي تأجيل شركة "آبل" عودة موظفيها إلى المكتب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

وكان من المقرر في السابق عودة موظفي "آبل" إلى المكاتب في الأول من فبراير/ شباط 2022، في تجربة عمل مختلطة تم الإعلان عنها داخليا في شهر تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق متصل، أغلقت شركة "آبل" ثلاثة متاجر للبيع بالتجزئة خلال الأسبوع الحالي، استجابة لتزايد إصابات (كوفيد-19).