تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق خطة جديدة لخدمات الموسيقى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-12-2021 | 05:00
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تعمل شركة آبل الآن على طرح إمكانية الوصول إلى خطة Apple Music Voice الجديدة المنخفضة التكلفة، التي تم تقديمها لأول مرة هذا الخريف في تحديث الأجهزة الخاص بالشركة.

وتحد الخدمة الجديدة، المصممة إلى حد كبير للاستخدام مع مكبرات الصوت HomePod أو AirPods، المستهلكين من الوصول إلى Apple Music باستخدام أوامر سيري.

ونظرًا لطبيعتها، يتم تقديم الخدمة الصوتية فقط بسعر 4.99 دولار شهريًا، مقارنة بـ 9.99 دولار شهريًا للخطة الفردية القياسية.

ويعد اشتراك الموسيقى الجديد جزءًا من تحديث iOS 15.2 الأوسع، الذي يوفر أيضًا ميزات أخرى مثل تقارير خصوصية التطبيقات، وتحذيرات أمان الرسائل للأطفال، وميزة الخصوصية "إخفاء بريدي الإلكتروني" والمزيد.

وقد يتم الخلط بين بعض الأشخاص حول سبب رغبة أي شخص في الحصول على اشتراك موسيقي مصمم فقط للاستخدام عن طريق الأوامر الصوتية. ولكن آبل لم تكن أول شركة تسلك هذا الطريق.

وقدمت أمازون في عام 2019 طريقة أقل تكلفة لبث خدمة Amazon Music من خلال إطلاق اشتراك مجاني مدعوم بالإعلانات يتم بثه عبر مكبرات الصوت Echo فقط. وبمعنى آخر، كان إصدارًا من Amazon Music لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق أوامر أليكسا.

وتعد خدمة سيري فقط من آبل مماثلة. ولكن لا تقتصر على مكبرات الصوت الذكية من آبل وحدها. وبدلاً من ذلك، تقول الشركة إن المستخدمين يكونون قادرين على طلب الموسيقى باستخدام أي من أجهزتهم التي تدعم سيري، بما في ذلك HomePod أو AirPods أو آيفون أو الأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى CarPlay.

ولا يعد اشتراك الصوت فقط الجديد بمثابة نسخة مختصرة من Apple Music مع اختيار محدود للأغاني. ومثل الاشتراكات التقليدية، يحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى قائمة Apple Music التي تضم 90 مليون أغنية، وعشرات الآلاف من قوائم التشغيل والمئات من قوائم

التشغيل الجديدة للمزاج والأنشطة والمزيج المخصص ومحطات الأنواع. وتشمل أيضًا راديو Apple Music.
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