15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
Oppo تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد!
Lebanon 24
18-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد Oppo لإطلاق هاتف جديد من المفترض أن يصبح أحد أفضل أجهزة أندرويد من الناحية التقنية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Oppo Find X4 Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، كما سيحصل هيكله على طبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشة الهاتف فستكون من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1440/3216) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها يصل 500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 الجديد مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (50+50+13+3) ميغابيكسل، وتتمتع بقدرة التقريب الرقمي للصورة بمعدل 120X، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميغابيكسل.
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واطا.
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
02:54 | 2021-12-18
18/12/2021 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
02:11 | 2021-12-18
18/12/2021 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
10:52 | 2021-12-18
18/12/2021 10:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2021-12-18
إنستغرام يحظر حسابا قديما باسم "ميتافيرس"
07:51 | 2021-12-18
لهؤلاء المستخدمين.. ميزة جديدة على "واتساب"
05:00 | 2021-12-18
آبل تطلق خطة جديدة لخدمات الموسيقى.. اليكم التفاصيل
02:00 | 2021-12-18
تيك توك تختبر تطبيقاً جديداً.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2021-12-17
لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟
16:00 | 2021-12-17
المشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا (فيديو)
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 20:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 20:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 20:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact