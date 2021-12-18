تكنولوجيا وعلوم

Oppo تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد!

Lebanon 24
18-12-2021 | 08:00
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تستعد Oppo لإطلاق هاتف جديد من المفترض أن يصبح أحد أفضل أجهزة أندرويد من الناحية التقنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Oppo Find X4 Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، كما سيحصل هيكله على طبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشة الهاتف فستكون من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1440/3216) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها يصل 500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 الجديد مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (50+50+13+3) ميغابيكسل، وتتمتع بقدرة التقريب الرقمي للصورة بمعدل 120X، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واطا.
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