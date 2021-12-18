Oppo تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد!

تستعد Oppo لإطلاق هاتف جديد من المفترض أن يصبح أحد أفضل أجهزة أندرويد من الناحية التقنية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Oppo Find X4 Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، كما سيحصل هيكله على طبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.أما شاشة الهاتف فستكون من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1440/3216) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها يصل 500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 الجديد مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.