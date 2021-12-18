تكنولوجيا وعلوم

لهؤلاء المستخدمين.. ميزة جديدة على "واتساب"

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:51
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يستعد تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري لطرح ميزة جديدة ستفيد المشرفين على المجموعات، حيث يجري حاليا اختبارها على الإصدار 2.22.1.1.
وقال موقع "لايف مينت" إن واتساب يختبر حاليا عددا كبيرا من الميزات الجديدة، من بينها تحديث مثير للاهتمام من شأنه أن يسمح لمدراء المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء.
وأوضح المصدر أن التطبيق الشهير يختبر حاليا الخاصية بشكل داخلي، وقد يطرحها قريبا للعموم ضمن الإصدار 2.22.1.1.
وسيصبح بإمكان المشرفين على المجموعات حذف كل الرسائل، حتى تلك التي تم إرسالها من قبل الأعضاء العاديين.
وستظهر في المجموعة عبارة "تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول"، وستكون مرئية للجميع.
وتهدف الخاصية الجديدة إلى منح مسؤولي المجموعات سلطة جديدة، يتحكمون من خلالها في الرسائل التي تنشر على مجموعاتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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