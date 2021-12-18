تكنولوجيا وعلوم

تغير المناخ يؤدي لزيادة ساعات سطوع الشمس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-12-2021 | 23:00
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كشف بحث جديد أجراه مكتب الأرصاد الجوية البريطانية أن هناك المزيد من أشعة الشمس في الشمال الشرقي، حيث يكشف التحليل الذي يقارن فترتين من 30 عامًا، 1961-1990 و1991-2020، أن متوسط درجة الحرارة في المملكة المتحدة بشكل عام قد زاد بمقدار 1.44 درجة فهرنهايت (0.8 درجة مئوية)، وهطول الأمطار بنسبة 7.3 في المائة، وأشعة الشمس بنسبة 5.6 في المائة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شهد شمال شرق إنجلترا أكبر زيادة سنوية في أشعة الشمس، مع ارتفاع أكثر من 13%، في حين انخفض عدد أيام الصقيع الجوي، عندما تنخفض درجة حرارة الهواء إلى أقل من 0 درجة مئوية، بمقدار 11.1 يومًا في المتوسط.

وزاد متوسط هطول الأمطار بأكثر من 10% بين الفترتين عبر مساحة شاسعة من اسكتلندا، وكذلك أجزاء من جنوب غرب إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وتتحمل جلاسكو الآن 12 يومًا إضافيًا من تسجيل هطول الأمطار في المتوسط، مقارنة بيوم واحد فقط في كامبريدجشير، وحدثت أكبر الارتفاعات في درجات الحرارة في أجزاء من وسط وشرق إنجلترا.

وشهدت مناطق مثل بيدفوردشير وليسترشاير متوسط درجات الحرارة بأكثر من 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية)، بينما ارتفعت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بنحو 1.26 درجة فهرنهايت (0.7 درجة مئوية).

كما تم الشعور بدرجات حرارة أعلى في الشمال أكثر مما كانت عليه من قبل، لذلك كانت هال أكثر دفئًا في المتوسط بين عامى 1991 و2020 مما كان عليه هيثرو بغرب لندن، في الثلاثين عامًا الماضية.

وتُستخدم فترات "المتوسط" البالغة 30 عامًا كمعيار يمكن على أساسها مقارنة سجلات الرصد الخاصة بالطقس والمناخ، والتي يمكن استخدامها كسياق للتوقعات المناخية المستقبلية.
المصدر: اليوم السابع
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