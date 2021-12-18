تكنولوجيا وعلوم

غوغل قيد التحقيق لهذا السبب!

Lebanon 24
18-12-2021 | 15:56
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تحقق هيئة الحقوق المدنية في ولاية كاليفورنيا في معاملة شركة غوغل للموظفات ذوات البشرة السوداء بعد حوادث مزعومة من التحرش والتمييز.

وأجرى محامون ومحللون في إدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا مقابلات متكررة مع العديد من الموظفات ذوات البشرة السوداء اللاتي عملن في الشركة حول تجاربهن هناك.

وركزت الأسئلة على المضايقات المزعومة والتمييز في مكان العمل. وجرت المحادثات في الآونة الأخيرة حتى الشهر الماضي.


وقالت غوغل إنها تركز على بناء العدالة المستدامة لموظفيها ذوي البشرة السوداء. وأضافت: كان عام 2020 أكبر عام لها لتوظيف من تسميهم +Black، وهو تصنيف يشمل الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق متعددة.

وقالت: هدفنا هو التأكد من أن كل موظف يختبر غوغل كمكان عمل شامل. نواصل التركيز على هذا العمل المهم والتحقيق الشامل في أي مخاوف للتأكد من أن مكان العمل لدينا تمثيلي ومنصف.

وأجرت إدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا مقابلات مع العمال الذين قدموا شكاوى رسمية وأولئك الذين لم يقدموا، مما يدل على أن الهيئة التنظيمية قد سعت إلى المزيد من الأمثلة على سوء المعاملة المحتملة.

وتشارك الوكالة في دعاوى قضائية جارية تزعم انتشار التمييز والتحرش ضد شركتي ألعاب الفيديو Riot Games المملوكة لشركة تينسنت و Activision Blizzard. ولكن قضاياها لا تؤدي دائمًا إلى توجيه اتهامات.


وقال الموظفون ذوي البشرة السوداء في صناعة التكنولوجيا لسنوات إنهم واجهوا تعليقات مهينة وتجارب غير مشجعة. مثل استبعادهم من المكاتب لأن حراس الأمن وزملائهم تساءلوا عما إذا كانوا يعملون هناك.
 
(البوابة العربية للاخبار التقنية)
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