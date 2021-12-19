تكنولوجيا وعلوم

تعمل بدرجة 50 تحت الصفر.. ابتكار بطارية هاتف تقاوم الصقيع!

Lebanon 24
19-12-2021 | 05:00
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اكتشف علماء روس طريقة لجعل بطاريات الليثيوم أيون التي تستخدم عادة في مختلف الأجهزة والسيارات الكهربائية، تقاوم البرد القارس.

 

فقد تمكن علماء في معهد الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بالتعاون مع معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية وجامعة موسكو من ابتكار خلايا بطارية أساسها ألياف نانوية من عنصر الجرمانيوم. وبفضل استخدام هذه الألياف تزداد سعة البطارية وتعمل بفعالية حتى في درجة حرارة ناقص 50 درجة مئوية.

 

فيما تنتقل الشحنة الكهربائية التي بفضلها تنتج هذه البطاريات الطاقة بين لوحين (قطبين)، يتكون أحدهما في بطاريات الليثيوم أيون من الغرافيت (الأنود) والثاني من مركبات الليثيوم والكوبالت، أو الليثيوم والحديد (الإلكترود)، وفق ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

 

وتنخفض كفاءة أقطاب (الإلكترود) في الجو البارد وفق قوانين الفيزياء. وقد توصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن استخدام الألياف النانوية للجرمانيوم في (الأنود) بدلا من الغرافيت يساعد على الاحتفاظ بمستوى الطاقة حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

المصدر: العربية
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