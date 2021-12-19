كيف تلتقط صورة للشاشة في سناب تشات بالسر؟



وعلى مر السنين، كانت هناك مجموعة متنوعة من الطرق للالتفاف على هذا الإشعار. ويمكن لبعض تطبيقات الجهات الخارجية أخذ لقطة للشاشة. ولكن هناك طرق أخرى لفعل ذلك دون الحاجة إلى أي تطبيق، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

استخدام كاميرا أخرى

سيؤدي استخدام ميزة لقطة الشاشة المضمنة في جهاز آيفون أو أندرويد لالتقاط صورة للشاشة لشخص ما إلى إرسال إشعار إلى هذا الشخص، وينطبق الأمر نفسه إذا كنت تستخدم ميزة تسجيل الشاشة المدمجة، وهذا يعني أن أفضل طريقة لالتقاط صورة شاشة لشخص ما على سناب تشات هي استخدام كاميرا أخرى.

1- افتح سناب تشات على هاتفك واعرض السناب الذي تريد التقاط صورة شاشة له.

2- أثناء ظهور اللقطة على الشاشة، استخدم كاميرا هاتف آخر لالتقاط صورة لشاشة الهاتف الأول.

سيؤدي التقاط صورة لشاشتك بهاتف آخر إلى تقليل الجودة، لكنه سيضمن عدم إرسال إشعار للطرف الآخر. عندما تم إطلاق سناب تشات لأول مرة كان بإمكانك التقاط صورة للشاشة دون علم أي شخص، لكن لم يمر وقت طويل حتى أضاف التطبيق ميزة ترسل إشعاراً بشكل تلقائي للشخص الذي تقوم بتصويره.وعلى مر السنين، كانت هناك مجموعة متنوعة من الطرق للالتفاف على هذا الإشعار. ويمكن لبعض تطبيقات الجهات الخارجية أخذ لقطة للشاشة. ولكن هناك طرق أخرى لفعل ذلك دون الحاجة إلى أي تطبيق، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:استخدام كاميرا أخرىسيؤدي استخدام ميزة لقطة الشاشة المضمنة في جهاز آيفون أو أندرويد لالتقاط صورة للشاشة لشخص ما إلى إرسال إشعار إلى هذا الشخص، وينطبق الأمر نفسه إذا كنت تستخدم ميزة تسجيل الشاشة المدمجة، وهذا يعني أن أفضل طريقة لالتقاط صورة شاشة لشخص ما على سناب تشات هي استخدام كاميرا أخرى.1- افتح سناب تشات على هاتفك واعرض السناب الذي تريد التقاط صورة شاشة له.2- أثناء ظهور اللقطة على الشاشة، استخدم كاميرا هاتف آخر لالتقاط صورة لشاشة الهاتف الأول.سيؤدي التقاط صورة لشاشتك بهاتف آخر إلى تقليل الجودة، لكنه سيضمن عدم إرسال إشعار للطرف الآخر.

تسجيل الشاشة على أندرويد

هناك بعض الأدلة على أن مستخدمي أندرويد قد يكونون قادرين على استخدام ميزة تسجيل شاشة هواتفهم لتسجيل ما يحدث على سناب دون إرسال إشعار للطرف الآخر، لكن هذا لا يعمل على جميع الهواتف.

1- على جهاز أندرويد ابدأ تسجيل الشاشة. يمكنك القيام بذلك عن طريق التمرير لأسفل من أعلى الشاشة مرتين لفتح صفحة الإعدادات السريعة، ثم تحديد سجل الشاشة. إذا كنت لا ترى الخيار، فحاول التمرير سريعًا إلى الصفحة الثانية من الإعدادات السريعة، أو انقر فوق رمز القلم الرصاص لتعديل صفحة الإعدادات السريعة.

2- أثناء التسجيل افتح سناب تشات واعراض السناب الذي تريد التقاط صورة له.

3- بمجرد تسجيل اللقطة، أغلق السناب وأوقف تسجيل الشاشة.

سيتم حفظ التسجيل الخاص بك في تطبيق الصور، حيث يمكنك مشاهدته أو مشاركته أو حتى التقاط لقطة شاشة لمقطع الفيديو.