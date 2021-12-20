كيف تحافظ على رسائل واتساب المهمة؟

إذا وجدت نفسك كثيرًا ما تفقد مسار رسائل WhatsApp المهمة، فستساعدك هذه الحيلة المفيدة. فهي تتيح تخصيص عنوان أو كلمة مرور أو أي معلومات مهمة أخرى قد تكون أرسلها لك الأصدقاء والعائلة.وتضمن هذه الميزة التي تسمى الرسائل المميزة بنجمة، أنك لن تضطر إلى فقد أي رسائل رئيسية فى مجموعة من النصوص الأخرى. يتيح لك وضع علامة على نصوص معينة يمكنك بعد ذلك الانتقال إليها وعرضها في قسم الرسائل المميزة بنجمة في التطبيق وفقا لما نقله موقع ذى صن.ولوضع إشارة مرجعية على نص، اضغط باستمرار على الرسالة واضغط على "نجمة" في القائمة المنسدلة، سيؤدي هذا إلى حفظه تلقائيًا في ذاكرة التخزين المؤقت للرسائل المميزة بنجمة، والتي تخزن جميع رسائلك المميزة بنجمة في مكان واحد.ويمكنك إلغاء نجمة رسالة بتكرار نفس العملية.هناك طريقتان يمكنك من خلالهما الوصول إلى رسائلك المميزة بنجمة.لعرض الرسائل المميزة بنجمة في دردشة معينة، افتح تطبيق WhatsApp وافتح الدردشة.اضغط على اسم الدردشة الفردية أو الجماعية في الجزء العلوى من شاشتك.اضغط على الرسائل المميزة بنجمة.لمشاهدة قائمة بجميع الرسائل المميزة بنجمة، انتقل إلى إعدادات WhatsApp ثم الرسائل المميزة بنجمة.ويؤدي النقر فوق الرسالة المميزة بنجمة إلى إعادتك إلى تلك النقطة المحددة فى الدردشة، حتى تتمكن من التحقق من سبب إرسالها ومتى تم إرسالها.ويمتلك WhatsApp بالفعل نظامًا لضمان عدم فقد أي رسالة أبدًا.تقوم أداة النسخ الاحتياطي الخاصة به تلقائيًا بحفظ كل رسالة ترسلها إلى ذاكرة هاتفك.ومع ذلك فإن نظام الرسائل المميزة بنجمة مختلف، لأنه يتيح لك اختيار نصوص معينة لحفظها في وقت لاحق.