أفضل 5 مدن لوظائف الروبوتات

قد لا تسيطر الروبوتات على العالم حتى الآن، لكنها تزداد شعبية في حياتنا، فهم ينظفون أرضياتنا، ويصنعون المنتجات التي نستخدمها كل يوم، وبعضها يعمل كحيوانات أليفة لدينا، وفقا لتقرير thenextweb .وتعد الروبوتات جزءًا كبيرًا من العديد من الصناعات اليوم من الرعاية الصحية إلى التصنيع والخدمات اللوجستية إلى البناء، وتتمتع الصناعة بالقدرة على إحداث تحول إيجابي في الحياة وممارسات العمل ورفع مستويات الكفاءة والسلامة وتوفير مستويات محسّنة من الخدمة عبر مختلف القطاعات المختلفة.ولم يكن هناك وقت أفضل للمشاركة فى هذا المجال، ولكن ما هى أفضل الأماكن لبدء حياتك المهنية فى مجال الروبوتات؟ طوكيو، اليابان تعد طوكيو من بين أفضل الأماكن في العالم لإنشاء تطبيقات روبوتية جديدة بسبب قوتها العاملة الماهرة والجامعات الرائعة وقاعدة العملاء الكبيرة، وشهدت البلاد طفرة فى مجال الروبوتات منذ الوباء.ومن المتوقع أن ينمو السوق من حوالى 1 تريليون ين في عام 2010 إلى حوالى 10 تريليون ين في عام 2035 ، وفقًا لتقدير وزارة الصناعة. صاحب العمل الأعلى: وتأسست شركة TELEXISTENCE في عام 2017، وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتشغيل الروبوتات التي تعزز التواجد عن بعد، أي فكرة أن الناس يمكنهم العمل والتواصل من أى مكان.وفي عام 2021 أغلقوا جولة تمويل من السلسلة A-2 بقيمة 20 مليون دولار بشكل عام، وجمعت الشركة حوالى 41 مليون دولار منذ تأسيس الشركة في عام 2017. بريستول، إنجلترا ربما لم تكن تعلم أن هناك مهندسين في جميع أنحاء بريستول يعملون على تقنيات تضرب العالم، من السيارات بدون سائق إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، المدينة هي موطن لعدد غير قليل من شركات الروبوتات، مثل Reach Robotics ويعمل الباحثون هناك على تطوير روبوتات عضوية رائدة يمكنها أكل النفايات لتوفير الطاقة ثم تتحلل فى الحقل.ويعد معمل Bristol Robotics ، الذي تأسس عام 2004 أكبر مركز أكاديمي لأبحاث الروبوتات متعددة التخصصات في المملكة المتحدة، إنها نتيجة تعاون بين جامعة بريستول وجامعة غرب إنجلترا في بريستول وهى موطن لمجتمع يضم أكثر من 450 أكاديميًا وباحثًا وممارسًا فى الصناعة، ديترويت، ميشيغان وتتصدر ديترويت القائمة كأفضل مدينة للروبوتات فى الولايات المتحدة بفضل تراثها كمركز سيارات رائد عالميًا، بالطبع تعتبر الروبوتات جزءًا كبيرًا من صناعة السيارات وقد سمح هذا الرابط للمدينة بالتوسع لتصبح مركزًا للروبوتات لا مثيل له فى أى مكان آخر.ووفقًا لورقة بحثية حول المناطق الروبوتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تمتلك ديترويت 66 مؤسسة تضعها فى صدارة المنافسة. أوبورن هيلز هي مورد عالمى للروبوتات، وفى عام 2019 افتتحوا منشأة ضخمة بالقرب من ديترويت، ويشمل المرفق الذى تبلغ مساحته 461000 قدم مربع أقسام الهندسة، وتطوير المنتجات، والتصنيع، والتخزين للشركة التى تزود حلول الروبوتات و CNC ، و ROBOMACHINEs ، وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.باريس، فرنسا تحتضن باريس الروبوتات تمامًا وكيف يمكن أن تفيد المدينة، فى الواقع استخدمت العاصمة الفرنسية روبوتًا لمكافحة الحرائق لحماية نوتردام في عام 2019، وهناك العديد من شركات الروبوتات الناشئة الواعدة في العاصمة بما في ذلك Aldebaran Robotics و Blue Frog Robotics Wandercraf .ومن أفضل شركات الروبوتات في باريس تأسست في عام 2012، وتركز هذه الشركة الرائعة على مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على المشي مرة أخرى من خلال تطوير أول exo مستقل في التجارب السريرية، أثبتت الشركة أن الأشخاص المصابين بالشلل النصفي يمكنهم المشي مثل البشر العاديين بدون عكازات، وذلك بفضل منتجهم، ولقد تلقوا أكثر من 20 مليون يورو في التمويل، بوسطن، ماساتشوستس وأصبحت بوسطن مركزًا للروبوتات على مدار العقود القليلة الماضية بفضل الجامعات التقنية القريبة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن اندفاع الشركات الناشئة الروبوتية في المدينة هو أيضًا نتيجة مباشرة لعدد المستثمرين في المنطقة.في الواقع، تحتل بوسطن المرتبة الثالثة في العالم من حيث استثمار رأس المال الاستثماري، ولا يمكننا التحدث عن مشهد الروبوتات في بوسطن دون ذكر شركة Boston Dynamics ، وهي شركة مشهورة عالميًا تشتهر بإعادة تخيل ما يمكن للروبوت فعله وما لا يمكنه فعله،ومن المحتمل أن يتذكر عشاق الروبوتات روبوتهم البشرى أطلس الذي يمكنه ممارسة رياضة الباركور في عام 2018 أو الروبوت الذى يشبه الكلاب المسمى سبوت.