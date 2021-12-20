تكنولوجيا وعلوم

ماسك يطلق 52 قمرا صناعيا

Lebanon 24
20-12-2021 | 12:00
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إطلاق شركته "سبيس إكس" 52 قمرا صناعيا "ستارلينك" بنجاح ‏في مدار الأرض، وذلك تزامنا مع إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي".

ونشر ماسك عبر "تويتر" مقطع فيديو لعملية الإطلاق الناجحة، التي جرت مساء أمس السبت.

وأظهر الفيديو انطلاق صاروخ "فالكون 9" ذي المرحلتين من قاعدة فاندنبرغ الجوي بولاية كاليفورنيا، محملا بالأقمار الصناعية التابعة لـ"ستارلينك".

وعادت المرحلة الأولى من "فالكون" وهبطت على متن طائرة بدون طيار من "سبيس إكس" في المحيط، بينما استمرت المرحلة الثانية في المدار الأرضي، وتم تأكيد نشر الأقمار الصناعية.

ومساء السبت انطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي" الذي يعتبر أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته، إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي رسالة مصورة سجلها بمناسبة إطلاق "توركسات 5 بي"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "باسمي ونيابة عن شعبي، أهنئ السيد ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما لابتزازات وضغوطات اللوبيات المعادية لتركيا"، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون الناجح مع "سبيس إكس" في أنشطة الفضاء.

وأشار أردوغان إلى أن "توركسات 5 بي"، الذي سيعمل في مدار 42 درجة شرق، سيزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا، وأنه بفضل ذلك سيتسنى تزويد المستخدمين بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر القمر الصناعي، في الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الإنترنت محدودا، بما في ذلك المركبات البرية والبحرية والجوية.

ويرى محللون أن إطلاق "توركسات 5 بي" سيوسع بشكل كبير إمكانيات استخدام المسيرات الهجومية التركية من طراز Bayraktar TB2 وAnka-S، لأنه سيجعلها سلاحا "ذا نطاق عالمي" من خلال التحكم به عبر الأقمار الصناعية.
(الأناضول)
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