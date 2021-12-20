Vivo تتحدى سامسونغ بهاتف أندرويد ذي قدرات تصوير فائقة



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف S12 المنتظر من Vivo سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل بقدرات تقريب بصري ورقمي كبيرة، وعدسة ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة هي عدسة ماكرو.

وسيتميز هذ الهاتف بكاميرا السيلفي أيضا والتي ستأتي بعدستين بدقة (44+8) ميغابيكسل، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية. تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف مزود بكاميرات ممتازة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونغ ذات الفئات العالية.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف S12 المنتظر من Vivo سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل بقدرات تقريب بصري ورقمي كبيرة، وعدسة ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة هي عدسة ماكرو.وسيتميز هذ الهاتف بكاميرا السيلفي أيضا والتي ستأتي بعدستين بدقة (44+8) ميغابيكسل، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وسيحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 181 غ، وشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج MediaTek Dimensity 1100 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وجهزته Vivo بنظام تشغيل Android 12مع واجهات OriginOS 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.