قريباً... واتساب سيتيح لمديري مجموعات المحادثة حذف الرسائل

يختبر واتساب حالياً ميزة جديدة ستعطي سلطة أكبر لمديري مجموعات المحادثات في تطبيقات المراسلة الشهير. الميزة الجديدة ستتيح لهم حذف الرسائل المرسلة من أي مستخدم مهما كان.الرسائل المحذوفة وبحسب WABetaInfo سيتم إزالتها حيث رغبة مدير المجموعة وسيظهر مكانها رسالة "تم حذف هذه الرسالة عبر مدير" وسيظهر بجانبها اسم المدير الذي حذف الرسالة.وتعد هذه الميزة هي الأولى التي تعزز من صلاحيات مدير مجموعة في واتساب فمنذ إطلاق مجموعات المحادثات وتنحصر صلاحيات مدير المجموعة في إضافة أفراد جدد أو إزالتهم كما تم إعطاءه القدرة مؤخراً على اقتصار الرسائل على المديرين أو إتاحتها للكل.