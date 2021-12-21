تكنولوجيا وعلوم

قريباً... واتساب سيتيح لمديري مجموعات المحادثة حذف الرسائل

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-899136-637756650249733662.jpg
Doc-P-899136-637756650249733662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يختبر واتساب حالياً ميزة جديدة ستعطي سلطة أكبر لمديري مجموعات المحادثات في تطبيقات المراسلة الشهير. الميزة الجديدة ستتيح لهم حذف الرسائل المرسلة من أي مستخدم مهما كان.

الرسائل المحذوفة وبحسب WABetaInfo سيتم إزالتها حيث رغبة مدير المجموعة وسيظهر مكانها رسالة "تم حذف هذه الرسالة عبر مدير" وسيظهر بجانبها اسم المدير الذي حذف الرسالة.


وتعد هذه الميزة هي الأولى التي تعزز من صلاحيات مدير مجموعة في واتساب فمنذ إطلاق مجموعات المحادثات وتنحصر صلاحيات مدير المجموعة في إضافة أفراد جدد أو إزالتهم كما تم إعطاءه القدرة مؤخراً على اقتصار الرسائل على المديرين أو إتاحتها للكل.
حتى هذه اللحظة تظل هذه الميزة تحت الاختبار فيما يظل توافرها لعامة المستخدمين أمراً مجهولاً.
 
(عرب هاردوير)
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-12-20
16:00 | 2021-12-20
14:00 | 2021-12-20
12:00 | 2021-12-20
10:00 | 2021-12-20
08:00 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website