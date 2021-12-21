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تكنولوجيا وعلوم
قريباً... واتساب سيتيح لمديري مجموعات المحادثة حذف الرسائل
Lebanon 24
21-12-2021
|
02:00
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يختبر واتساب حالياً ميزة جديدة ستعطي سلطة أكبر لمديري مجموعات المحادثات في تطبيقات المراسلة الشهير. الميزة الجديدة ستتيح لهم حذف الرسائل المرسلة من أي مستخدم مهما كان.
الرسائل المحذوفة وبحسب WABetaInfo سيتم إزالتها حيث رغبة مدير المجموعة وسيظهر مكانها رسالة "تم حذف هذه الرسالة عبر مدير" وسيظهر بجانبها اسم المدير الذي حذف الرسالة.
وتعد هذه الميزة هي الأولى التي تعزز من صلاحيات مدير مجموعة في واتساب فمنذ إطلاق مجموعات المحادثات وتنحصر صلاحيات مدير المجموعة في إضافة أفراد جدد أو إزالتهم كما تم إعطاءه القدرة مؤخراً على اقتصار الرسائل على المديرين أو إتاحتها للكل.
حتى هذه اللحظة تظل هذه الميزة تحت الاختبار فيما يظل توافرها لعامة المستخدمين أمراً مجهولاً.
(عرب هاردوير)
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