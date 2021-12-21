تكنولوجيا وعلوم

هذه الأجهزة من آيفون لن تحصل على تحديث جديد!

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:00
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 على الرغم من أنها تدعم الإصدارات القديمة من الآيفون وتتيح لها الحصول على آخر نظام تشغيل إلا أن أبل سوف تتخلى قريبا عن الطرز القديمة من الآيفون عند اطلاق iOS 16.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع iPhoneSoft، من المقرر أن تتوقف شركة أبل عن دعم طرز مثل آيفون 6 إس و آيفون 6 إس بلس والجيل الأول من آيفون SE عندما يتم اطلاق نظام التشغيل الجديد.


ولكن تلك الطرز ليست الوحيدة المتضررة، ووفقا للتقرير، سيتم التخلي أيضا عن دعم آيباد ميني 4 و آيباد Air 2 والجيل الخامس من الآيباد وكافة طرازات آيباد برو من العام 2015.

ومع ذلك، لا يمكن التأكد من هذا التقرير حيث أشارت العديد من الشائعات إلى أن نظام التشغيل iOS 14 سوف يُسقط دعمه لإصدارات مثل iPhone 6s و iPhone SE وعادت نفس الشائعات بالتزامن مع اطلاق نظام التشغيل iOS 15.

لذ، لا يزال يتعين علينا انتظار أبل لتأكيد ذلك وهذا من المحتمل أن يحدث خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين 2022 ومع ذلك وعدت الشركة بأنها سوف تستمر في تقديم تحديثات الأمان إلى إصدارات iOS السابقة.

وعلى ما يبدو فإن أبل عازمة على مواصلة هذا الاتجاه وتقدم الدعم للأجهزة القديمة والتي ستشمل أيضًا أجهزة الآيفون والآيباد القديمة التي تعمل بنظام iOS 15 أو iPadOS 15.

أخيرا، تسعى أبل لتوفير الدعم للإصدارات القديمة من الآيفون وباتت بعض الأجهزة والتي يصل عمرها إلى خمس أو حتى ست سنوات قادرة على الترقية وتثبيت أحدث نظام تشغيل مما يتيح للمستخدمين الإحتفاظ بالأجهزة القديمة بدلاً من الترقية كل عامين.
 
(عرب هاردوير)
 
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