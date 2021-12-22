تكنولوجيا وعلوم

ما هي المواقع الأكثر زيارة في 2021؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:00
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هيمن غوغل على قائمة المواقع الأكثر زيارة سنويا في العالم ولكن يبدو أن هناك ملك جديد حيث استطاع تطبيق الفيديو الشهير تيك توك أن يقضي على هيمنة غوغل ويتوج باللقب في 2021.

ووفقا لشركة Cloudflare التي تُصنف حركة مرور المواقع في العالم كل عام، احتل تطبيق الفيديو الصيني تيك توك المركز الأول ليصبح الموقع الأكثر زيارة في العالم لهذا العام 2021.

واستطاع تيك توك أن يصل للصدارة في 17 شباط من هذا العام ثم في آذار كان لديه بضعة أيام في المركز الأول ولكنه استطاع احتلال المركز بشكل نهائي بعد يوم 10 آب.

وتيك توك العام الماضي 2020 كان في المرتبة السابعة أو الثامنة لكنه هذا العام تمكن من الحصول على ترافيك عالي جعله قادر على هزيمة غوغل الذي يتضمن خدمات كثيرة مثل الترجمة والخرائط والصور والأخبار وغيرها من الأشياء التي يقدمها للمستخدمين.

وجاء في المركز الثاني جوجل لأول مرة حيث كان دائما في التصنيف الأول وأما الشبكة الإجتماعية فيسبوك فدائما ما تحتل المركز الثالث بشكل ثابت وإليكم قائمة المواقع الأكثر زيارة في 2021 على مستوى العالم:

TikTok.com
Google.com
Facebook.com
Microsoft.com
Apple.com
Amazon.com
Netflix.com
YouTube.com
Twitter.com
WhatsApp.com
 
(عرب هاردوير)
 
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