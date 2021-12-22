إصدار أول الحواسيب المحمولة للألعاب من "إل جي"

أعلنت شركة إل جي عن ما تسميه أول حاسب محمول للألعاب، UltraGear 17G90Q. ويتم تشغيل الحاسب المحمول بقياس 17 إنشًا بواسطة مزيج من وحدة المعالجة المركزية Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر من إنتل وبطاقة رسومات GeForce RTX 3080 Max-Q من إنفيديا. ويمكن تهيئته بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين M.2 NVMe.ويشار إلى أن إل جي ليست غريبة عن صناعة أجهزة الحاسب المحمولة. ولكن التركيز في نماذجها السابقة كان بشكل عام على إنتاجية المكتب بدلاً من تقديم تجربة ألعاب على أعلى مستوى.وتسرد الشركة جهازي حاسب محمول عبر موقعها مجهزين بوحدات معالجة رسومات من إنفيديا. ولكن كلاهما يحتوي على بطاقة GeForce GTX 1650 منخفضة الطاقة.وعلى النقيض من ذلك، فإن GeForce RTX 3080 الموجودة داخل UltraGear 17G90Q الجديد هي أسرع وحدة معالجة رسومات من إنفيديا تقدمها الشركة حاليًا لأجهزة الحاسب المحمولة.