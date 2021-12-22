تكنولوجيا وعلوم

إصدار أول الحواسيب المحمولة للألعاب من "إل جي"

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:00
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أعلنت شركة إل جي عن ما تسميه أول حاسب محمول للألعاب، UltraGear 17G90Q. ويتم تشغيل الحاسب المحمول بقياس 17 إنشًا بواسطة مزيج من وحدة المعالجة المركزية Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر من إنتل وبطاقة رسومات GeForce RTX 3080 Max-Q من إنفيديا. ويمكن تهيئته بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين M.2 NVMe.

ويشار إلى أن إل جي ليست غريبة عن صناعة أجهزة الحاسب المحمولة. ولكن التركيز في نماذجها السابقة كان بشكل عام على إنتاجية المكتب بدلاً من تقديم تجربة ألعاب على أعلى مستوى.

وتسرد الشركة جهازي حاسب محمول عبر موقعها مجهزين بوحدات معالجة رسومات من إنفيديا. ولكن كلاهما يحتوي على بطاقة GeForce GTX 1650 منخفضة الطاقة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن GeForce RTX 3080 الموجودة داخل UltraGear 17G90Q الجديد هي أسرع وحدة معالجة رسومات من إنفيديا تقدمها الشركة حاليًا لأجهزة الحاسب المحمولة.
 
ولم يتم الإعلان عن أسعار LG UltraGear 17G90Q بعد. ولكن إل جي تقول إنها تعلن عن مزيد من التفاصيل في CES 2022 في 4 يناير. ويتم إصداره أولاً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتبارًا من أوائل عام 2022.
 
(البوابة العربية للأخبار التفنية)
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