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تكنولوجيا وعلوم
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
22-12-2021
|
11:00
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بدأت Changan بطرح سياراتها الكروس أوفر الجديدة التي يتوقع لها أن تشكل منافسة قوية لمركبات Tucson الحديثة من هيونداي.
وتتميز السيارة الجديدة عن نماذج Changan CS75 السابقة بتصميم أكثر عصرية وحداثة، إذ تغيرت فيها أشكال الواجهتين الأمامية والخلفية، وحصلت واجهتاها على مصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.
وأتت Changan CS75 Plus بهيكل بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، وزودت بعجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشا، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وواجهة القيادة أتت مميزة جدا وخلت من الأزرار التقليدية التي استعيض عنها بشريط لمسي، كما زودت الواجهة بشاشة لمسة متطورة بمقاس 12.3 بوصة.
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وزودت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.
وستطرح المركبة بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 175 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر بعزم 203 أحصنة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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