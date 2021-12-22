تكنولوجيا وعلوم

ناسا: رحلات القمر والمريخ المستقبلية ستتم بالتعاون مع روسيا

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:00
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أعلن عضو وكالة ناسا ونائب مدير برامج الأبحاث الأميركية على متن المحطة الفضائية، بوب ديمبسي، أن الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ لن تكون ممكنة دون تعاون الوكالة مع روسيا.

 وفي تصريح لوكالة تاس" الروسية قال ديمبسي: "لدينا شراكة واسعة مع روسيا في مجال الفضاء، وسنواصل دعم هذه الشراكة طالما أن عمل المحطة الفضائية الدولية ما زال مستمرا، وحتى بعد وجود المحطة".

وأضاف "هناك أيضا الرحلات الفضائية المستقبلية التي يخطط لها إلى القمر والمريخ، ليس من الممكن أن تتم هذه الرحلات دون التعاون مع الروس، أنا متأكد من أن روسيا ستشارك في هذا المشروع".

وأشار ديمبسي إلى أن الرواد الروس والأميركيون على متن المحطة الفضائية الدولية غالبا ما يتبادلون المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية هناك، وعلى وجه الخصوص يقومون بهذه العملية مع التجارب التي تتعلق بـ "بلورات البلازما"، وأوضح أن ناسا تدعم هذا النوع من التعاون.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا "روس كوسموس":أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا: مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.
المصدر: روسيا اليوم
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