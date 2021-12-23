هل تملك تطبيق واتسآب بيزنس؟ ميزة جديدة تضاف إليه

أضاف تطبيق واتسآب الشهير ميزة جديدة لمستخدمي واتسآب بيزنس، وهي ميزة الردود السريعة والتي ستكون متاحة لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.



ووفقا للتقارير، فإن الميزة متوفرة حاليًا لمستخدمين محددين مع الإصدار التجريبي ومن المفترض ان تصل للجميع قريبًا.

وحسبما ورد، سيتعين على المستخدم كتابة “/” في محادثة، وتحديد الرسالة المراد إرسالها من القائمة. ويضيف واتساب نقطة دخول أخرى لعرض جميع الاختصارات المتاحة التي تم إنشاؤها داخل الإعدادات بتطبيق WhatsApp Business.

وعلاوةً على ذلك، يبدو أن واتسآب يستعد لطرح تحديث للتطبيق العادي أيضًا. فسيعرض التحديث الجديد نصًا مشفرًا من طرف إلى طرف عبر واجهة المستخدم. وهذا لكي تذكر الشركة المستخدمين بأن الخصوصية احدى أولويات الشركة.