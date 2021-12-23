تكنولوجيا وعلوم

هل تملك تطبيق واتسآب بيزنس؟ ميزة جديدة تضاف إليه

Lebanon 24
23-12-2021 | 02:00
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أضاف تطبيق واتسآب الشهير ميزة جديدة لمستخدمي واتسآب بيزنس، وهي ميزة الردود السريعة والتي ستكون متاحة لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

ووفقا للتقارير، فإن الميزة متوفرة حاليًا لمستخدمين محددين مع الإصدار التجريبي ومن المفترض ان تصل للجميع قريبًا.
 

وحسبما ورد، سيتعين على المستخدم كتابة “/” في محادثة، وتحديد الرسالة المراد إرسالها من القائمة. ويضيف واتساب نقطة دخول أخرى لعرض جميع الاختصارات المتاحة التي تم إنشاؤها داخل الإعدادات بتطبيق WhatsApp Business.

وعلاوةً على ذلك، يبدو أن واتسآب يستعد لطرح تحديث للتطبيق العادي أيضًا. فسيعرض التحديث الجديد نصًا مشفرًا من طرف إلى طرف عبر واجهة المستخدم. وهذا لكي تذكر الشركة المستخدمين بأن الخصوصية احدى أولويات الشركة.

 
من المتوقع أن تطرح الشركة هذه الميزات على نطاق واسع لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
 
(التقنية بلا حدود)
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