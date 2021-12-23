خدمة جديدة من خرائط غوغل طال انتظارها

أضاف عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" خدمة جديدة، طال انتظارها إلى خرائطه الشهيرة التي يستخدمها ملايين البشر حول العالم.

وتقوم الخدمة الجديدة على إبلاغ المستخدمين مسبقا بحجم الازدحام في منطقة ما.

وتحمل الخدمة الجديدة اسم "Busy Area"، ويمكن التمتع بها بعد تحديث التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



وتظهر الخدمة الأمكان المزدحمة القريبة من المكان الذي يوجد فيه المستخدم، وتظهر فوق هذه المناطق عبارة "منطقة مزدحمة".