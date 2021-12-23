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تكنولوجيا وعلوم
سيارة "بيك آب" تتحدى مركبات "فورد" و"تويوتا"... تعرفوا إلى "ZX Weishi 1949" الجديدة
Lebanon 24
23-12-2021
|
11:00
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كشفت شركة Zhongxing Auto الصينية عن مركبتها الجديدة التي طورتها لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من فورد وتويوتا.
وتأتي سيارة ZX Weishi 1949 الجديدة بهيكل شبيه نوعا ما بهياكل سيارات Ram الشهيرة من دودج، طوله 5 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 196 سم، ومجهز بعجلات خاصة كبيرة وعريضة للسير على الطرق الوعرة.
وحصلت هذه السيارة على مصابيح متطورة مجهزة بعدسات خاصة لتمنحها إضاءة ممتازة، كما زودت بنظام دفع رباعي، وعدة أنظمة للقيادة تمكنها من الحركة بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، فضلا عن حصولها على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور وشاشة لمسية كبيرة.
وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة 2.3 ليتر وعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 197 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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