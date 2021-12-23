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تكنولوجيا وعلوم
"موتورولا" تُطلق هاتفا متطورا فيه ميزة من هواتف "NOTE" الشهيرة من سامسونغ
Lebanon 24
23-12-2021
|
14:00
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تستعد موتورولا لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الذي زودته بتقنيات ممتازة وقلم ذكي كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.
وسيأتي هاتف Moto G Stylus الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (170.3/75.9/9.4) ملم، وشاشة بمقاس 6.8 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 619.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
وستزوده موتورولا بنظام تشغيل "أندرويد-11" ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
المصدر: روسيا اليوم
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