تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق هاتفها الجديد القابل للطي

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:00
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أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد P50 Pocket لتدخل الشركة الصينية سوق الهواتف القابلة للطي من جديد بتصميم مختلف لهواتفها.

الهاتف الجديد وكهواتف سامسونج وأوبو الأخيرة يأتي بشاشة واحدة قابلة للطي من المنتصف. هذه الشاشة هي شاشة OLED بحجم 6.9 بوصة, دقة FHD+ ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144Hz. هواوي تقول أن الشاشة مغطاة بطبقة غير عاكسة للضوء.


يحتوي P50 Pocket كذلك على شاشة خارجية ثانوية على شكل دائرة مشابهة لدائرة الكاميرا الثلاثية. يمكن استخدام هذه الشاشة كمرآة عند استخدام الكاميرا الخلفية أو لإظهار الإشعارات. الشاشة تمتلك كذلك مجموعة من النوافذ المخصصة لها مثل نافذة الملاحة التي تعرض طرق التوجه عند استخدام الخرائط.


كاميرا الهاتف الخلفية هي كاميرا ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل, كاميرا Ultra Wide بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل.

بطارية الهاتف هي بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات. لم تُعلن هواوي خلال المؤتمر عن المعالج المستخدم في الهاتف ولكنها أعلنت أنه سيتوافر بإصدار 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي و 256 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية.
 
سيتوافر هاتف P50 Pocket بداية من اليوم في الصين بسعر 1410 دولار للونين الأبيض والأسود بإصدار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.
 
عرب هاردوير
 
 
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