تكنولوجيا وعلوم

ممَ يتكون الكون؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-900324-637759459382543987.jpg
Doc-P-900324-637759459382543987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الفضاء على عكس الاعتقاد السائد ليس فارغا. لأن الغبار الفضائي موجود بين النجوم والكواكب، وكذلك الذرات والجزيئات والرياح النجمية وحتى مركبات عضوية. بعضها تكون قبل ظهور الشمس بملايين السنين، ولازالت تحتفظ بسر نشوء الحياة على الأرض. والبعض الآخر يظهر بعد تفتت النجوم والكواكب، وتخضع لتحولات معقدة تحت تأثير إشعاع النجوم ودرجات الحرارة المنخفضة جدا وعمليات أخرى نجهلها. وينتج عن هذه العمليات مواد مشابهة للأحماض الأمينية ومركبات عضوية كالتي تنتشر على الأرض. جميع هذه المواد اكتشفها علماء الكيمياء الفلكية في النيازك والكواكب والسدم وحتى على أسطح النجوم.

ويمكن أن تكون كثافة الجزيئات في السدم والنجوم اعلى قد تصل إلى ملايين لكل سنتمتر مكعب. ومع ذلك فإن المسافة بين الذرات أو الجزيئات في السحب بين النجوم كبيرة. لذلك يمكن أن تمضي عدة أيام لحين اصطدامها ببعض. وبعد اصطدامها تتكون مركبات معقدة. وقبل فترة ليست بعيدة اكتشف العلماء في نيزك عثر عليه في المملكة المتحدة، أحماض أمينية أقدم بكثير من الأرض. والمركبات العضوية موجودة أيضا في الكويكبات.

ويقول دميتري فيبي، رئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "أصغر جسيمات الغبار الكوني هي دورة كبيرة للمركبات العضوية في الكون، الذي نشكل نحن أحد عناصره. ونحن نتوقع أن تكشف دراسة الجسيمات العضوية وسلوكها وتفتتها وتحولها، بعض السر عن أصلنا".

وتجدر الإشارة، إلى أن الحقائق تشير إلى أن الفضاء متنوع المواد، حيث يوجد أول أكسيد الكربون والأمونيا والميثان، عموما يبلغ عدد الجزيئات المعروفة حولي 150 جزيئا. كما عثر العلماء بمساعدة التحليل الطيفي وعلم الفلك الراديوي في ذيل مذنب لوفجوي على أحماض ومواد عطرية وبوليميرات وأحماض أمينية وحتى الكحول. وهذه المواد العضوية تتنقل بحرية في الفضاء من مجرة إلى أخرى مع الكويكبات والمذنبات. وربما بهذه الطريقة وصلت أبسط نماذج الكائنات الحية إلى الأرض.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:46 | 2021-12-24
23:00 | 2021-12-24
16:00 | 2021-12-24
11:00 | 2021-12-24
08:00 | 2021-12-24
05:00 | 2021-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website