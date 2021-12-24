علماء يعثرون على عشرات "الكواكب المارقة" في الفضاء

اكتشف علماء فلك مجموعة تضم 170 كوكبا من التي يطلق عليها "الكواكب المارقة"، وفق تقرير نشره موقع "ساينس أليرت".ويطلق العلماء اسم "الكواكب المارقة" على تلك الكواكب التي تطفو بين النجوم، وتعرف أيضا باسم "الكواكب الرحالة"، وهي تختلف عن الكواكب العادية بأنها لا تسير ضمن نطاق مسارات الجاذبية لأي نجم.واعتمد العلماء على عشرات الآلاف من الصور التي جمعها المرصد الأوروبي الجنوبي، حيث تمكن العلماء من تحديد 170 كوكب من "الكواكب المارقة" ضمن المجرة.وإذا تم التأكد مما توصل إليه العلماء، فهذا يشير إلى أن "مجرة درب التبانة مليئة بالكواكب المارقة".هيرفي بوي، عالم الفلك يقول "إنه يعتقد أنه قد يكون هناك عدة مليارات من هذه الكواكب العملاقة التي تطفو بحرية في مجرة درب التبانة من دون نجم مضيف لها".ويشير التقرير إلى أن جميع الكواكب المارقة تطفو في دوامات الغاز والغبار ذاتها التي قد تؤدي إلى ظهور نظام شمسي نموذجي.وتم تحديد غالبية هذه الكواكب في صور المرصد ضمن ما يعرف بـ"الزمكان" حيث ظهر بعضهم كنقاط غير واضحة لفترة وجيزة.