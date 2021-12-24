تكنولوجيا وعلوم

علماء يعثرون على عشرات "الكواكب المارقة" في الفضاء

Lebanon 24
24-12-2021 | 23:46
A-
A+
Doc-P-900521-637760118415259748.jpg
Doc-P-900521-637760118415259748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء فلك مجموعة تضم 170 كوكبا من التي يطلق عليها "الكواكب المارقة"، وفق تقرير نشره موقع "ساينس أليرت".

ويطلق العلماء اسم "الكواكب المارقة" على تلك الكواكب التي تطفو بين النجوم، وتعرف أيضا باسم "الكواكب الرحالة"، وهي تختلف عن الكواكب العادية بأنها لا تسير ضمن نطاق مسارات الجاذبية لأي نجم.

واعتمد العلماء على عشرات الآلاف من الصور التي جمعها المرصد الأوروبي الجنوبي، حيث تمكن العلماء من تحديد 170 كوكب من "الكواكب المارقة" ضمن المجرة.

وإذا تم التأكد مما توصل إليه العلماء، فهذا يشير إلى أن "مجرة درب التبانة مليئة بالكواكب المارقة".

هيرفي بوي، عالم الفلك يقول "إنه يعتقد أنه قد يكون هناك عدة مليارات من هذه الكواكب العملاقة التي تطفو بحرية في مجرة درب التبانة من دون نجم مضيف لها".

ويشير التقرير إلى أن جميع الكواكب المارقة تطفو في دوامات الغاز والغبار ذاتها التي قد تؤدي إلى ظهور نظام شمسي نموذجي.

وتم تحديد غالبية هذه الكواكب في صور المرصد ضمن ما يعرف بـ"الزمكان" حيث ظهر بعضهم كنقاط غير واضحة لفترة وجيزة.
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-12-24
16:00 | 2021-12-24
14:00 | 2021-12-24
11:00 | 2021-12-24
08:00 | 2021-12-24
05:00 | 2021-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website