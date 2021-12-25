تكنولوجيا وعلوم

سيارة تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين... تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
25-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-900667-637760401673341010.jpg
Doc-P-900667-637760401673341010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "ألماس – أنتاي" الروسية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي "إس – 300" و"إس – 400" و"إس – 500" عن سيارة كروس كهربائية قادرة على السير إلى مسافة 400 كلم بشحنة كهربائية واحدة.

 كما بمقدورها التسارع حتى 197 كلم/ساعة.
 
 
وقد نشرت الشركة صورًا فوتوغرافية أولية لسيارتها الواعدة، وقال ناطق باسمها أن السيارة قد أطلقت عليها تسمية E-NEVA.

وبلغ طول السيارة 4.5 متر، سرعتها القصوى 197 كلم/ساعة، عزم الدوران 824 نيوتن/متر، ما يسمح لها بالتسارع حتى 60 كلم/ساعة خلال 2.7 ثانية.
 
 
 
ويمكن أن تسير السيارة إلى مسافة 463 مترا دون أن تشحن بطارياتها. وتم تزويد صالونها بنظام مولتيميديا وشاشة على الزجاج الأمامي وشاشة لمسية بقطر 12 بوصة. وبلغ حجم صندوقها الخلفي 610 لترات.

وقد تكون السيارة هجينة مع استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
02:00 | 2021-12-26
23:42 | 2021-12-25
16:00 | 2021-12-25
11:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website