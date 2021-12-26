الصين تحظر هذا المتجر بشكل كامل

منذ بضعة أسابيع قامت الصين بحظر لعبة Fortnite: Battle Royale بشكل كامل من الدولة، وها هي اليوم تقوم بحظر متجر Steam لتحد من استخدام الألعاب!



الصين في الفترة الماضية بدأت بتطبيق مجموعة من القوانين التي تمنع سكانها من تجربة الألعاب لفترات طويلة. إحدى الألعاب الأكثر شهرة في الصين كانت بالطبع Fortnite، ولكن اللعبة للأسف تم حظرها من الدولة بدون أن يتم التعليق على هذا الحظر بأسباب منطقية.

اليوم أكد المُسرب ومُنقب البيانات Fire Monkey أن متجر Steam تم حظره بشكل كامل هو الآخر في الصين. هذا يعني أنك إذا كنت تعيش في الصين فلن تستطيع فتح الموقع الخاص بـSteam، أو تحميل الـ Launcher وتجربة مختلف الألعاب من خلاله!



لا توجد معلومات إذا كانت الصين قررت أخذ هذا القرار خلال تلك الفترة وستقوم بفتح المتجر لمختلف اللاعبين مرةً أخرى، أم سيتم حظره بشكل كامل مدى الحياة في الدولة. يُذكر أن شركة Valve لم تُعلق على قرار حظر متجرها حتى الآن.