تكنولوجيا وعلوم

الصين تحظر هذا المتجر بشكل كامل

Lebanon 24
26-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-900762-637760964105872254.jpg
Doc-P-900762-637760964105872254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ بضعة أسابيع قامت الصين بحظر لعبة Fortnite: Battle Royale بشكل كامل من الدولة، وها هي اليوم تقوم بحظر متجر Steam لتحد من استخدام الألعاب!

الصين في الفترة الماضية بدأت بتطبيق مجموعة من القوانين التي تمنع سكانها من تجربة الألعاب لفترات طويلة. إحدى الألعاب الأكثر شهرة في الصين كانت بالطبع Fortnite، ولكن اللعبة للأسف تم حظرها من الدولة بدون أن يتم التعليق على هذا الحظر بأسباب منطقية.
 
اليوم أكد المُسرب ومُنقب البيانات Fire Monkey أن متجر Steam تم حظره بشكل كامل هو الآخر في الصين. هذا يعني أنك إذا كنت تعيش في الصين فلن تستطيع فتح الموقع الخاص بـSteam، أو تحميل الـ Launcher وتجربة مختلف الألعاب من خلاله!

لا توجد معلومات إذا كانت الصين قررت أخذ هذا القرار خلال تلك الفترة وستقوم بفتح المتجر لمختلف اللاعبين مرةً أخرى، أم سيتم حظره بشكل كامل مدى الحياة في الدولة. يُذكر أن شركة Valve لم تُعلق على قرار حظر متجرها حتى الآن.
 
عرب هاردوير
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-12-26
14:00 | 2021-12-26
12:00 | 2021-12-26
10:00 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
02:00 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website