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تكنولوجيا وعلوم
واتساب تسمح لك بتشفير النسخة الاحتياطية لمحادثاتك
Lebanon 24
26-12-2021
|
16:00
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تستخدم منصة واتساب تشفير المحادثات بين الطرفين بشكل تلقائي مع جميع المحادثات التي تتم عبرها. ولكن لا يشمل هذا التشفير النسخ الاحتياطية التي تأخذها المنصة من المحادثات بشكل تلقائي.
وتتيح المنصة اختيارًا يسمح لك بتشفير هذه النسخة الاحتياطية مباشرةً عبر الهاتف، ووضع كلمة مرور حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليها.
أهمية تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات
قد لا يهتم البعض بتشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب، ولكن في الحقيقة لا تقل أهمية هذه الخطوة عن تشفير المحادثات ذاتها.
وتحتوي النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب سجلًا كاملًا لجميع المحادثات التي قمت بها عبر حسابك. بالإضافة إلى جميع أرقام الهواتف التي تحدثت معها أو حتى أرسلت صورًا لها.
وبالتالي يستطيع أي شخص يصل إلى هذه النسخة الاحتياطية أن يمتلك نسخة كاملة من محادثاتك الخاصة.
كما يحتاج المستخدم إلى كلمة المرور للوصول إلى النسخة الاحتياطية من المحادثات سواءً كانت مخزنة سحابيًا أو محليًا.
وتقول الشركة بأن تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات يجعل من الصعب الوصول إليها بدون رمز المرور حتى للشركات مثل ميتا أو جوجل أو آبل.
يمكنك الوصول إلى اختيار تشفير النسخ الاحتياطية في تطبيق واتساب على هواتف آيفون بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
• توجه إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق ومن ثم اضغط على زر الإعدادات.
• بعد ذلك اختر إعدادات المحادثات من القائمة التي تظهر لك.
• ثم توجه إلى اختيار النسخ الاحتياطية من المحادثات عبر القائمة الجديدة.
• تجد في هذه القائمة اختيارًا يدعى تشفير النسخ الاحتياطية للمحادثات، ويجب عليك تفعيل هذا الاختيار.
• عندما تقوم بتفعيل هذا الاختيار فإنه يطلب منك إدخال كلمة مرور من 6 حروف أو استخدام مفتاح التشفير التلقائي.
• بعد أن تدخل كلمة المرور وتقوم بتأكيدها، فإنك تحتاج للضغط على زر إنشاء نسخة احتياطية جديدة ليقوم التطبيق بعمل نسخة احتياطية جديدة مشفرة
وعندما تحاول استعادة نسخة احتياطية من المحادثات التي استخدمت خاصية التشفير معها، فإن التطبيق يطلب منك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها.
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