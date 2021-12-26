هذه أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال





وعلى الرغم من أن العناوين المناسبة للأطفال لا تحصل على التسويق المناسب الذي تستحقه، فإن إكس بوكس تمتلك تشكيلة كبيرة منها.



وفيما يلي مجموعة من أهم العناوين المناسبة للأطفال والتي لا تحصل على الكثير من الدعاية ولا تجعلها مشهورة. تمتلك منصة إكس بوكس مجموعة كبيرة من العناوين المميزة التي تصلح لجميع الأعمار، ولكن يتم التسويق دائمًا لعناوين لا تصلح للأطفال لكونها عنيفة للغاية.وعلى الرغم من أن العناوين المناسبة للأطفال لا تحصل على التسويق المناسب الذي تستحقه، فإن إكس بوكس تمتلك تشكيلة كبيرة منها.وفيما يلي مجموعة من أهم العناوين المناسبة للأطفال والتي لا تحصل على الكثير من الدعاية ولا تجعلها مشهورة.



تدور هذه اللعبة في عالم ماين كرافت المميز ولكن تختلف كثيرًا عن اللعبة المعتادة. حيث تقدم مجموعة من الكهوف التي يجب عليك اكتشافها لتحصل على عتاد قوي ومميز.



وتستخدم اللعبة المستوى الرسومي الموجود في لعبة ماين كرافت المعتادة، وتشبه اللعبة سلسلة ألعاب Diablo المشهورة.



كما تقدم اللعبة قصة مميزة وممتعة يمكن للطفل أن يستمتع بها أثناء تجربتها، كما أنها بسيطة يسهل متابعتها.



لعبة Kingdom Hearts 3

يعتبر هذا الجزء ختام سلسلة محبوبة وقوية للغاية من ألعاب المغامرات الممتعة، وتدور قصة هذه اللعبة في عوالم دزني المختلفة.



وتمتاز اللعبة بمستوى رسومي مميز وقوي يجعلها ممتعةً للغاية ومناسبة لمختلف الأعمار، ولكن من الصعب متابعة القصة خاصةً عندما تبدأ من الجزء الثالث.



وتستخدم اللعبة أسلوب قتال سهل التعلم ليمكن الطفل من الاستمتاع بعالم اللعبة بسهولة وبساطة كبيرة.



لعبة Spyro Reignited Triology

تحتوي هذه اللعبة على ثلاثة ألعاب مختلفة صغيرة تدور حول تنين صغير يدعى Spyro، وتعتبر من أشهر الألعاب الكلاسيكية. لعبة Minecraft Dungeonsتدور هذه اللعبة في عالم ماين كرافت المميز ولكن تختلف كثيرًا عن اللعبة المعتادة. حيث تقدم مجموعة من الكهوف التي يجب عليك اكتشافها لتحصل على عتاد قوي ومميز.وتستخدم اللعبة المستوى الرسومي الموجود في لعبة ماين كرافت المعتادة، وتشبه اللعبة سلسلة ألعاب Diablo المشهورة.كما تقدم اللعبة قصة مميزة وممتعة يمكن للطفل أن يستمتع بها أثناء تجربتها، كما أنها بسيطة يسهل متابعتها.لعبة Kingdom Hearts 3يعتبر هذا الجزء ختام سلسلة محبوبة وقوية للغاية من ألعاب المغامرات الممتعة، وتدور قصة هذه اللعبة في عوالم دزني المختلفة.وتمتاز اللعبة بمستوى رسومي مميز وقوي يجعلها ممتعةً للغاية ومناسبة لمختلف الأعمار، ولكن من الصعب متابعة القصة خاصةً عندما تبدأ من الجزء الثالث.وتستخدم اللعبة أسلوب قتال سهل التعلم ليمكن الطفل من الاستمتاع بعالم اللعبة بسهولة وبساطة كبيرة.لعبة Spyro Reignited Triologyتحتوي هذه اللعبة على ثلاثة ألعاب مختلفة صغيرة تدور حول تنين صغير يدعى Spyro، وتعتبر من أشهر الألعاب الكلاسيكية.