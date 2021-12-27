كيف تخفي آخر ظهور أو حالة نشاط على انستغرام؟؟

إنستغرام هي منصة التواصل الاجتماعي الرائدة للجيل الحديث في جميع أنحاء العالم، أصبح التطبيق المملوك لشركة ميتا، أكثر من مجرد تطبيق فوري لمشاركة الصور مع إضافة العديد من الميزات الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية، تم أيضًا تحسين القدرة على إرسال الرسائل والمنشورات والبكرات ومقاطع فيديو IGTV إلى ملفات تعريف أخرى.كيفية إيقاف تشغيل حالة نشاط إنستغرام باستخدام الهاتف الذكي؟لا تحتاج إلى زيارة سطح المكتب الخاص بـ Instagram لإلغاء تنشيط أو إيقاف تشغيل حالة النشاط. يمكن القيام بالشيء نفسه عبر تطبيقات Android و iOS. الخطوات التي يجب أن تتخذها فى التقرير تتعلق بهاتف ذكي يعمل بنظام Android. ومع ذلك يظل الإجراء كما هو بالنسبة لأجهزة iOS أيضًا.الخطوة 1: افتح تطبيق إنستغرام وتأكد من تسجيل الدخول من الحساب الذي تريد تعطيل حالته الأخيرة.الخطوة 2: انقر فوق علامة تبويب الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة أعلى يمين الشاشة الرئيسية لملف تعريف Instagram الخاص بك وحدد خيار "الإعدادات".الخطوة 3: ستحتاج الآن إلى النقر فوق خيار "الخصوصية".الخطوة 4: حدد خيار حالة النشاط وانقر فوقه.الخطوة 5: كل ما عليك فعله الآن هو إيقاف تشغيل خيار "إظهار حالة النشاط" وأنت على ما يرام.تجدر الإشارة إلى أن الخطوات المذكورة أعلاه ستخفي فقط حالة نشاطك (آخر ظهور / توفر على الإنترنت) من جهات الاتصال الأخرى.كما لن يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل إشعار إيصال القراءة (المرئي) من نافذة المحادثة.