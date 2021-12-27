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تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تدخل عالم السيارات المتطورة... وتتحدى "تسلا" بـ"AITO M5"
Lebanon 24
27-12-2021
|
11:00
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كشفت شركة هواوي عن سيارة مميزة طورتها لتتحدى بها مركبات تسلا وأحدث السيارات الكهربائية والهجينة المطروحة في الأسواق حاليا.
وتأتي سيارة AITO M5 بهيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، ومجهز بمصابيح LED متطورة توفر إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس.
ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، بعرض 193 سم، وارتفاع 162 سم، أما قمرتها فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ جهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر والقدمين، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة متطورة بمقاس 15 بوصة، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية
وحصلت نماذج هذه المركبة على منظومة هجينة تضم محركات كهربائية ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر، تمكنها من قطع مسافة 1100 كلم في كل رحلة بعد تعبئة خزانات الوقود وشحن البطاريات، وتخولها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.4 ثانية.
وزودت هذه السيارات بمستشعرات خاصة تتحكم بإضاءة المصابيح تبعا لمعدلات الإضاءة الخارجية، كما حصلت على نظام تثبيت للسرعة يمكنه التحكم بالسرعة تلقائيا اعتمادا على رادارات متطورة، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيطها بالكامل.
المصدر: روسيا اليوم
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