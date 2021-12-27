تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى أشهر الهواتف لعام 2021

Lebanon 24
27-12-2021 | 14:00
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ظهرت الكثير من الهواتف الذكية هذا العام لكن بعضها لاقى شعبية كبيرة واهتماما ملحوظا في مختلف الأسواق لما يقدمه من تقنيات متطورة أو أداء مميز.

وبالنسبة لشركة سامسونغ فالعديد من نماذج هواتفها لاقت إقبالا كبيرا ومبيعات ممتازة في الأسواق العالمية، ومن بين هذه الأجهزة كانت هواتف Galaxy A03s وGalaxy F42 5G التي قدمت للمستخدمين مواصفات جيدة جدا وطرحت بأسعار منافسة جدا.

كما لاقى النموذجان الجديدان من هواتف Z Flip و Galaxy Z Fold اهتماما كبيرا من المستخدمين أيضا، ومثلها كان النموذج الأخير من أجهزة Galaxy Note .

وبالنسبة لشركة آبل فقد حظي هاتفها الجديد iPhone 13 Pro Max على اهتمام واسع من قبل محبي أجهزة آيفون، إذ حصل هذا الجهاز على معالجات عالية الأداء وكاميرات هي الأفضل من بين كل كاميرات هواتف الشركة.

أما Xiaomi  فتألقت بهاتف  Poco F3 long-term الذي يقدم تكاملا ممتازا من حيث الأداء وقدرات التصوير، وهاتف Mi 12 Pro الذي حصل على كاميرات بقدرات عالية جدا.

وبرز بوضوح بعض الأجهزة هذا العام مثل Oppo A54s، وهاتف هواوي القابل للطي الشبيه بأجهزة Samsung Z Flip، وهاتف Find N من Oppo ، إضافة إلى بعض هواتف شركتي نوكيا وموتورولا.
المصدر: روسيا اليوم
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