تكنولوجيا وعلوم

إبتكار جهاز يساعد على الالتحام مع أي قمر صناعي

Lebanon 24
27-12-2021 | 16:00
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يعمل العلماء الروس على تصميم نظام جديد خاص بالالتحام مع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن، سيرغي مدفيديف،  كبير مصممي أنظمة القياسات المتبادلة في معهد الأجهزة الدقيقة للبحوث العلمية.

وقال مدفيديف:" سنقترب في المستقبل من أقمار صناعية  لا تمتلك أجهزة التحام وذلك بغية إصلاحها وصيانتها  وإخراجها من مدار الأرض. وقد قمنا بتصميم بعض العناصر لنظام الالتحام هذا".

وأشار في تصريح أدلى به للصحفيين إلى أن أخصائيي معهد الأجهزة الدقيقة بصدد تصميم نظام جديد يختلف مبدئيا عن نظام "كورسك" الذي تستخدمه حاليا كل المركبات الفضائية الروسية والقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، لكن، شأنه شأن نظام "كورسك"، يعتبر نظاما لاسلكيا.

وقال إن نظام الالتحام الجديد يخصص لاستخدامه في مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة. ويتميز بوزن خفيف ومقاومة لتأثير الأشعة الكونية.
المصدر: روسيا اليوم
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