تكنولوجيا وعلوم

في حال فقدتها... كيف تحدد موقع سماعات AirPods؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:00
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هل فقدت سماعات AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max؟ هناك العديد من المستخدمين الذين يعانون من تلك المشكلة حتى أن أبل لديها برنامج استبدال للسماعة المفقودة أو علبة الشحن وحتى لرؤوس السماعات ومع ذلك لا داعي للقلق لأننا سوف نخبرك في هذا المقال بالخطوات التي تحتاج القيام بها من أجل تحديد موقع إحدى سماعات إيربودز المفقودة أو كليهما دون أي مشكلة.


إذا ضاعت منك سماعات إيربودز وتحتاج للمساعدة في تحديد موقع تلك السماعات، فيمكنك بكل سهولة الإعتماد على تطبيق تحديد الموقع Find My والذي سوف يعرض لك مكان السماعة المفقودة على الخريطة لكي تتعرف على موقعها وتصل إليها وإليك الخطوات:

افتح تطبيق تحديد الموقع  Find My


يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى آيكلاود
بواسطة معرف أبل الخاص بك

ومن ثم النقر فوق العثور على الآيفون
اضغط على سماعة AirPods المراد العثور عليها

ثم قم بتشغيل الصوت
قد تحتاج إلى الانتظار بضع دقائق

حتى يتصل التطبيق بالسماعة
بمجرد الاتصال، سوف تقوم سماعة AirPods بتشغيل صوت يرتفع تدريجيًا
وإذا فقدت سماعة AirPod أو AirPods Pro واحدة فقط

انقر فوق السماعة الموجودة معك لإلغاء اختيارها
بهذه الطريقة سوف تصدر السماعة الأخرى المفقودة فقط صوت

عندما تعثر على سماعة AirPod المفقودة
انقر على خيار الصوت مجددا لإيقافه
أخيرا، إذا كانت سماعات إيربودز الخاصة بك غير مشحونة أو خارج النطاق، سوف ترى في تطبيق تحديد الموقع آخر مكان للسماعة أو لم يتم العثور عليها أو غير متصلة (هذان الخياران يمنعان وظيفة تشغيل صوت)، أيضا يجب أن تعلم بأن تواجد السماعة في علبة الشحن، يؤدي هو الآخر لعدم ظهور موقعها على الخريطة.
 
 
عرب هاردوير
 
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