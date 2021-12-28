في حال فقدتها... كيف تحدد موقع سماعات AirPods؟

هل فقدت سماعات AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max؟ هناك العديد من المستخدمين الذين يعانون من تلك المشكلة حتى أن أبل لديها برنامج استبدال للسماعة المفقودة أو علبة الشحن وحتى لرؤوس السماعات ومع ذلك لا داعي للقلق لأننا سوف نخبرك في هذا المقال بالخطوات التي تحتاج القيام بها من أجل تحديد موقع إحدى سماعات إيربودز المفقودة أو كليهما دون أي مشكلة.إذا ضاعت منك سماعات إيربودز وتحتاج للمساعدة في تحديد موقع تلك السماعات، فيمكنك بكل سهولة الإعتماد على تطبيق تحديد الموقع Find My والذي سوف يعرض لك مكان السماعة المفقودة على الخريطة لكي تتعرف على موقعها وتصل إليها وإليك الخطوات:افتح تطبيق تحديد الموقع Find Myيمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى آيكلاودبواسطة معرف أبل الخاص بكومن ثم النقر فوق العثور على الآيفوناضغط على سماعة AirPods المراد العثور عليهاثم قم بتشغيل الصوتقد تحتاج إلى الانتظار بضع دقائقحتى يتصل التطبيق بالسماعةبمجرد الاتصال، سوف تقوم سماعة AirPods بتشغيل صوت يرتفع تدريجيًاوإذا فقدت سماعة AirPod أو AirPods Pro واحدة فقطانقر فوق السماعة الموجودة معك لإلغاء اختيارهابهذه الطريقة سوف تصدر السماعة الأخرى المفقودة فقط صوتعندما تعثر على سماعة AirPod المفقودةانقر على خيار الصوت مجددا لإيقافه