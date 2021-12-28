أهم 5 اكتشافات أثرية رائعة في العام 2021

وعلى الرغم من كل المشاكل المرتبطة بـ"كوفيد-19" المستمر، توصل العلماء إلى العديد من الاكتشافات، حيث يكشف موقع "لايف ساينس" عن بعض من أفضل قصص التاريخ والآثار لعام 2021.عثر على جيوغليف ضخم، ربما يكون الأكبر في العالم، في صحراء Thar في الهند، يغطي مساحة حوالي 51 فدانا (20.8 هكتارا) بالقرب من حدود الهند مع باكستان، ويتكون من عدة لولبيات وخط ثعبان يتحرك ذهابا وإيابا.ويقدر تاريخ الجيوغليف بحوالي 150 عاما، لكن الغرض منه غير واضح. ومن الصعب رؤية الجيوغليف من الأرض، واكتشف لأول مرة من قبل فريق من العلماء الذين كانوا يحللون المناظر الطبيعية باستخدام Google Earth.اكتشف علماء الآثار "المدينة الذهبية المفقودة" بالقرب من الأقصر (طيبة القديمة) في مصر، وعُرفت المدينة باسم "صعود آتون"، حيث أسسها الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم بين عامي 1391 و1353 قبل الميلاد.وتحتوي المدينة على العديد من المنازل والمباني الإدارية ومخبز كبير ومنطقة إنتاج للطوب والعديد من المدافن. وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أمنحتب الثالث كان له ثلاثة قصور ملكية في المدينة، ولا تزال الحفريات الأثرية جارية وكان وجود المدينة معروفا من السجلات التاريخية، ولكن اكتشافها لم يتم حتى هذا العام. وقال زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشؤون الآثار وعالم الآثار الذي قاد عمليات التنقيب في المدينة الذهبية، في بيان، إن "العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تجدها قط".عثر علماء الآثار على جثة رجل صلب عندما كان عمره بين 25 و35 عاما، في كامبريدجشير، المملكة المتحدة، وعُثر على مسمار مدفوع في واحدة على الأقل من عظام كعبه، وأيضا أثناء الصلب كانت يديه مربوطتين بصليب.ووجد العلماء أن عظام ساقه كانت رقيقة، ما يعني أنه من المحتمل أن يكون مكبلا بالحائط لفترة طويلة قبل صلبه. ويعود تاريخ الدفن إلى القرن الثالث أو الرابع، وقد يكون الرجل عبدا، وعثر على أمثلة قليلة جدا للصلب من الإمبراطورية الرومانية في الحفريات الأثرية.وجد الباحثون أن سلسلة من النقوش على لوح حجري عمره 4000 عام في فرنسا، هي في الواقع أقدم خريطة في أوروبا. وقال الباحثون إن اللوح يحتوي على سلسلة من الخطوط التي تمثل نهر أوديت والوادي المحيط به في غرب فرنسا - تبلغ مساحتها حوالي 18.6 ميلا في 13 ميلا (30 كيلومترا في 21 كيلومترا)، وعثر على اللوح الحجري بالفعل في عام 1900.وكشفت دراسة حديثة للنقوش، والتي استخدمت المسح التصويري لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد مفصلة للغاية للبلاطة، أن النقوش تشكل خريطة، وربما استُخدمت من قبل الأمير أو الملك لتوضيح المنطقة التي حكموها.- تعانق العشاق القدامىمنذ حوالي 1500 عام، دُفن زوجان معا في عناق حميمي، وعندما وجد علماء الآثار رفاتهما، كان احتضانهما لا يزال سليما على الرغم من مرور الوقت وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كيان وانغ، الأستاذ المشارك في قسم العلوم الطبية الحيوية في كلية طب الأسنان في Texas A&M، لـ "لايف ساينس" في بريد الكتروني: "هذا هو أول زوجين يعثر عليهما في حالة عناق، على هذا النحو، في أي مكان وفي أي وقت في الصين"، وكان الرجل يتراوح بين 29 و35 عاما، وأصيب ببعض الإصابات، بما في ذلك كسر في ذراعه وإصبع مفقود في يده اليمنى.وكانت المرأة بين 35-40 سنة ولديها القليل من التجاويف ولكن لم تظهر إصابات، ويتكهن الباحثون أنه بعد وفاة الرجل، ربما تكون المرأة قتلت نفسها لتسهيل دفنها في عناق مدهش.