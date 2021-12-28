تكنولوجيا وعلوم

5 تطبيقات لتتبع النوم

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:00
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يوجد عدد من تطبيقات النوم أبرزها تطبيق Sleep المدمج من أبل، فهو تطبيق مجاني ومريح للاستخدام، ولكنه محدود بأجهزة أبل، لذلك نقدم لك تطبيقات للنوم أخرى شائعة، ويمكن استخدامها بسهولة، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".
 
• AutoSleep: يحلل التطبيق جودة نومك بناءً على القياسات التي يستغرقها مقدار الوقت الذي تنام فيه، ويكشف علامات الأرق، ومقدار الوقت الذي تستيقظ فيه، ومعدل ضربات قلبك.
 
• Sleep ++: يحتوي متتبع النوم هذا على وضع تلقائي ووضع يدوي، بالنسبة للوضع اليدوي، يمكنك إخبار التطبيق بوقت بدء النوم وعندما تستيقظ للتحكم بشكل أكثر دقة في وقت جمع البيانات.
 
• Sleep Cycle: يحتوي Sleep Cycle على منبه ذكي يوقظك برفق عندما تكون في مرحلة نوم خفيف، ويكتشف أشياء مثل الشخير والتحدث أثناء النوم والسعال والأشياء الأخرى التي يمكن أن تقلل من جودة نومك، وتشمل الميزات المتميزة أصوات نوم مريحة ومكتبة قصص، نظرًا لأن Sleep Cycle يستخدم تحليل الصوت.
 
• SleepWatch: يقيس تطبيق تتبع النوم هذا إجمالي وقت النوم، وإجمالي وقت النوم المريح، ومتوسط معدل ضربات القلب أثناء النوم، وإيقاع النوم، واضطرابات النوم.
 
ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى مخصصة لمساعدتك في الحصول على نوم أفضل ليلاً، ويقدر الوقت الذي تستغرقه في النوم كل ليلة.
المصدر: اليوم السابع
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